الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

انطلقت من جامعة حلوان.. مسيرات حاشدة للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر

جانب من الاحتفالات
جانب من الاحتفالات

انطلقت اليوم مسيرات احتفالية حاشدة من جامعة حلوان متجهة إلى متحف الحضارة بالفسطاط للاحتفال بالذكرى الـ 50 لانتصارات حرب أكتوبر ورفع المشاركون فى المسيرة، أعلام مصر وسط الأغانى الوطنية، وايضا التعبير عن دعم الدولة والرئيس السيسي.

وعبرت هذه المسيرات التى جمعت بين أعضاء هيئة التدريس والعاملين بكليات جامعة حلوان وطلاب أسرة "من أجل مصر، وطلاب الاتحاد، عن تأييدهم الكامل لقائد تحمل المسؤولية بأمانة وإخلاص فى وقت عصيب مليء بالتحديات، استطاع خلاله أن يحافظ على مصر، ويحقق إنجازات كثيرة على أرض الواقع.

وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان، حمل المشاركون مجموعة من اللافتات تحمل عبارات دعم الدولة المصرية وجيشها ورئيسها.

حرب أكتوبر

من جانبه، قدم د.السيد قنديل رئيس جامعة حلوان التهنئة للرئيس السيسي وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة، وجموع الشعب المصري كافة بمناسبة ذكرى نصر 6 أكتوبر المجيد الذى سطر أعظم ملاحم التكاتف والتلاحم بين أفراد الشعب المصري وقواته المسلحة الأبيَّة، خاصة فى ظل احتفالات مصر باليوبيل الذهبي لانتصارات حرب أكتوبر.

وقال قنديل إن إنجازات الرئيس السيسي في مختلف المجالات تستحق الثناء، ويجب استكمال مشروعاته العملاقة في مجالات الطاقة والمشاريع العمرانية والجامعات، والتي تعتبر طفرة كبيرة وإنجازًا كبيرًا في وقت قصير، موضحًا أن أي تنمية ونهضة حقيقة لا يمكن أن تتحقق الا بتضافر الأمن والأمان والاستقرار، وأشاد بدور الرئيس السيسي في تحقيق هذه الأهداف الوطنية، ودعا إلى استمرار مسيرته من أجل مصر وشعبها.

رئيس جامعة حلوان يُشارك فى المؤتمر الوطنى "حكاية وطن"

وأكد رئيس جامعة حلوان أنه برغم التحديات العالمية التى واجهت البلاد إلا أن الرئيس السيسي بذل جهود كبيرة لتجاوز هذه الأزمة، وأننا نتطلع جميعا ونسعى إلى استمرار استكمال مسيرة التنمية والاستقرار في كل القطاعات.

ودعا رئيس جامعة حلوان أبناء الوطن إلى ضرورة الحفاظ على مصر والوعي بما يحاك ضدها من مخططات تستهدف النيل من وحدة البلاد وأمنها، كما أشار إلى أهمية الالتفاف حول القيادة السياسية لدعم مسيرة الاستقرار واستكمال الإنجازات.

احتفالية الأغانى عبد الفتاح السيسي جامعة حلوان القيادة السياسية

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