الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

عاجل.. قصف إسرائيلى يستهدف محيط مستشفى القدس بغزة وسقوط شهداء وجرحى

قصف غزة
قصف غزة

تواصل طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات جوية عنيفة على حى تل الهوى غربي قطاع غزة؛ حيث شنت في الساعة الأولى من صباح الخميس غارة استهدفت محيط مستشفى القدس، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

وكانت نفذت طائرات الاحتلال مساء الأربعاء، غارة جوية عنيفة مستهدفة بناية سكنية قرب مستشفى القدس في حي تل الهوى وسط مدينة غزة.

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وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان: "الاحتلال يقصف مباني سكنية وشوارع رئيسية في محيط مستشفى القدس في حي تل الهوى غرب مدينة غزة".

وأضافت: "أدى القصف إلى تطاير الشظايا للمبنى الذي يحوي نازحين يزيد عددهم عن 8000 بالإضافة إلى طاقم العمل في الجمعية".

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

وفي مساء الثلاثاء، استهدفت طائرات الاحتلال مستشفى "المعمداني" الذي يأوي العديد من المواطنين النازحين عن بيوتهم بحثا عن الأمان، بعدد من الصواريخ، مخلفة أكثر من 500 قتيل وعشرات الجرحى في مجزرة دموية جديدة.

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وضع المستشفيات خرج عن السيطرة تماما

وأعلن مدير مستشفى الشفاء بقطاع غزة، أن الوضع في جميع مستشفيات قطاع غزة، خرج عن السيطرة تماما، وذلك بعد تسبب الجيش الإسرائيلي بمجزرة إثر قصف مستشفى المعمداني وسط غزة مخلفة 500 قتيل.

وقال مدير المستشفى: "الطواقم الطبية تجري العمليات الجراحية بدون تخدير وفي أروقة المستشفى"، مشيرا إلى أنه لا يوجد أماكن متاحة لهذه الأعداد المهولة من المصابين والقتلى. وأضاف: "الوضع في جميع مستشفيات قطاع غزة، خرج عن السيطرة تماما".

وأكد مستشفى الشفاء أن أغلب ضحايا الغارة الاسرائيلية على المستشفى المعمداني هم من الأطفال والنساء وأنهم تحولوا إلى أشلاء.

قصف إسرائيلي حرب غزة حى تل الهوى محيط مستشفى القدس غرب غزة

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