الأحد 08 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إسرائيل تقصف منازل بمخيم الشابورة وتل الهوى بقطاع غزة

قصف إسرائيلي
قصف إسرائيلي

استهدف قصف إسرائيلي، مساء اليوم السبت، منزلًا في مخيم الشابورة برفح جنوبي قطاع غزة.

وأسفر القصف الإسرائيلي عن استشهاد عدد من أصحاب المنزل، بجانب وقوع إصابات.

كما قصفت قوات الاحتلال منزلًا لعائلة كحيل بتل الهوى غرب مدينة غزة، دون سابق إنذار.

تل الهوى قبل قليل
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رتيبة النتشة: ثمن الاحتلال هو الألم الدائم والمعاناة

الصحة الفلسطينية: ارتفاع الشهداء إلى 232 شهيدًا جراء العدوان الإسرائيلي

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الإسرائيلي إلى 232 شهيدًا و1697 جريحًا بإصابات مختلفة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، قبل قليل، بأن وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي اضطروا لإخلاء قاعة اجتماعهم في كيرياه بسبب صافرات الإنذار.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن صافرات الإنذار دوت لأول مرة في عين شيمر قرب الخضيرة أقصى نقطة من شمال المدينة.

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إسرائيل تقطع إمدادات الكهرباء عن غزة

 

قصف إسرائيلي مخيم الشابورة رفح قطاع غزة الإحتلال الإسرائيلي العدوان الإسرائيلى

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