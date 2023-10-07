الأحد 08 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

إسرائيل تقطع إمدادات الكهرباء عن غزة

غزة
غزة

وقع يسرائيل كاتس، وزير الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلية، منذ قليل، أمرًا موجها لشركة الكهرباء بوقف تزويد السلطة الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر بالكهرباء، حسبما نشر موقع "والا" الإسرائيلية.

وتستمر الاشتباكات بين عناصر المقاومة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي في عدد من مناطق مستوطنات غلاف قطاع غزة المحاصر.

وعقد بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، جلسة لتقييم الأوضاع الأمنية، ودراسة توسيع الرد على الهجوم الفلسطينية.

وبحسب تقييم كبار المسئولين في الجيش الإسرائيلي، خلال محادثات مغلقة، فإن عناصر حماس سيطرت على عدة مستوطنات في غلاف غزة، من بينها "كفار غزة" و"باري" و"نير أوز" وغيرها.

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