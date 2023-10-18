الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كيف تناولت الصحافة الإنجليزية تعليق محمد صلاح على قصف غزة؟

محمد صلاح
محمد صلاح

تناولت الصحف الإنجليزية تعليق محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني ونجم فريق ليفربول الانجليزي على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.

ونشر صلاح، فيديو عبر حساباته الرسمية عبر منصات التواصل الاجتماعي، للتعليق على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.

وعنونت صحيفة ديلي ميرور الإنجليزية:"محمد صلاح يطلب اتخاذ أفعال من قادة العالم في فيديو مؤثر يناشد فيه مساعدة غزة".

وأكملت ميرور: "النجم المصري نشر فيديو وأصر على أن تسود الإنسانية قبل أن يطالب قادة العالم بمساعدة الشعب في غزة".

أضافت: "محمد صلاح لجأ لوسائل التواصل الاجتماعي لنشر رسالة عاطفية وطالب بأن تسود الإنسانية".
فيما قالت صحيفة تليجراف: "محمد صلاح يكسر صمته ليطالب بإيقاف المذابح في إسرائيل وغزة".

أضافت: "صلاح طالب أيضًا بمنح المساعدات لغزة بعد قصف المستشفى الأهلي العربي التي تشير التقارير أنها قتلت أكثر من 400 شخص".

وأكملت: "صلاح وجه نداء عاطفيا لقادة العالم لإنهاء المذابح وتقديم الدعم الإنساني الفوري لأهل غزة".

وواصلت: "صلاح نشر فيديو عبر وسائل التواصل  كرد مباشر على الأحداث المروعة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، النجم المصري هو الشخصية العالمية البارزة التي تتحدث علنًا عن العواقب الكارثية للصراع المتصاعد بين إسرائيل وحماس".

وأردفت: "اللاعب صاحب الـ31 عامًا هو بطل للعالم العربي ورمز بات أكثر لاعب نجاحًا خارج منطقته، ومكانته المميزة جعلته يتولى في كثير من الأحيان دور السفير".

فيما قالت صحيفة مترو الإنجليزية: "محمد صلاح نجم ليفربول يطلب إيصال المساعدات الإنسانية لغزة بشكل فوري وسط الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر".

في السياق، عنونت صحيفة ديلي إسكبريس قائلة: "محمد صلاح يطلب المساعدات لغزة بعد المشاهد المرعبة ونجم ليفربول يتبرع".

وأكملت: "محمد صلاح طالب قادة العالم للتكاتف بشأن الصراع بين حماس وإسرائيل".

فيما علق موقع thisisanfield: "صلاح يطالب قادة العالم بإيقاف المذابح للأرواح البريئة".

بينما عنونت صحيفة أبولا البرتغالية: "صلاح يدعو لوقف الحرب: “كل الأرواح مقدسة”

وتابعت "ونشر اللاعب المصري مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يدعو فيه إلى إنهاء العنف بين إسرائيل وفلسطين"

وعنونت صحيفة ديلي ميل: "محمد صلاح يطالب بإيصال المساعدات الإنسانية لغزة فورًا، نجم ليفربول يطالب قادة العالم بالتكاتف سويًا من أجل إيقاف المذابح المقبلة للأرواح البريئة في ظل استمرار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي"، وتابعت "محمد صلاح يدعو زعماء العالم للمساعدة في "منع المذبحة".
وبحسب ما ورد تبرع مهاجم ليفربول برسوم لم يكشف عنها للمدنيين، ويُمنع حالياً دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة".

محمد صلاح ليفربول المنتخب الوطني قطاع غزة الصحف الإنجليزية

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