دهانات الجزيرة الراعي الرئيسي لمعرض لو مارشيه 2023

تفخر دهانات الجزيرة، الرائدة في مجال صناعة الدهانات والطلاء، بالإعلان عن رعايتها الحصرية لمعرض لو مارشيه فى دورته الخمسين، بوصفه أكبر معرض متكامل للأثاث والديكور وإكسسوارات المنزل في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، يعد معرض لو مارشيه مهرجانًا للتصميم يجمع بين أفضل المصممين في الصناعة، وموردي الأثاث، والمنتجين، إلى جانب آلاف الزوار والمحترفين.

دهانات الجزيرة تتولى دور الراعي الرئيسي لهذا الحدث الرفيع المستوى، مما يعزز موقفها كرائدة علامة تجارية في ميدان الدهانات، الطلاء، والديكور الداخلي.

معرض لو مارشيه من 19 إلى 22 أكتوبر، في مركز مصر الدولي للمعارض بالقاهرة الجديدة، سيتحول إلى وجهة لعشاق التصميم وخبراء الصناعة.



ستقدم دهانات الجزيرة مجموعة متنوعة من الدهانات الديكورية والتأثيرات الخاصة والمبتكرة: ستُذهل دهانات الجزيرة الحضور بعرض متنوع يتضمن مجموعة متميزة من التأثيرات الخاصة والدهانات الديكورية المبتكرة، مما يضع معايير جديدة لإمكانيات الإبداع.

ستقدم دهانات الجزيرة خصمًا يصل إلى 25% على مجموعة متنوعة من المنتجات: سيكون لدى الزوار فرصة حصرية للحصول على خصم يصل إللى نسبة 25% على مجموعة متنوعة من المنتجات، لدعم المستهلك المصرى أكثر من أي وقت مضى.

سيقدم الجناح تصميم استثنائي وتجربة جديدة كليًا للزوار: جناح دهانات الجزيرة ليس مجرد عرض، بل هو تجربة ذات قيمة بحد ذاتها. يتميز الجناح بتصميم استثنائي سيقدم تجربة مبتكرة ومشوقة للزوار هذه المساحة المختارة بعناية ستعرض مجموعة متنوعة من الجدران واللوحات الديكورية الرائعة، وتدعو الزوار إلى الانغماس في عالم الجمال والإلهام. سيكون الجناح مصدرًا لا مثيل له من الإلهام، حيث سيوفر للحضور تجربة شخصية لجودة دهانات الجزيرة المتفوقة وحلاولها المبتكرة، والاهتمام غير المسبوق بالتفاصيل.

الرعاية الحصرية التي تقدمها دهانات الجزيرة لمعرض لو مارشيه هي بمثابة شهادة على التزامها الفائق بالتفوق والابتكار. بوصفها العلامة الرائدة في صناعة الدهانات والطلاء.

تُقدم دهانات الجزيرة خبرتها الغير مسبوقة، ومجموعة واسعة من المنتجات والتصميمات في هذا الحدث المرموق."

بصفتها الراعي الرئيسي، تهدف دهانات الجزيرة إلى إشعال الابتكار، وتمكين الإبداع، والإلهام على حد سواء للمحترفين في الصناعة وعشاق التصميم: سيقدم جناح العلامة التجارية للزوار فرصة حصرية لاستكشاف أحدث الاتجاهات في تصميم الديكور الداخلي، ومشاهدة عروض حية، والتفاعل مع فريق دهانات الجزيرة المرموق من الخبراء. من خلال القوة التحولية للألوان والملمس والشكل النهائي، ستكشف دهانات الجزيرة عن إمكانيات لا حدود لها لإنشاء مساحات تعكس الأسلوب الفردي وترفع فن تصميم الديكور الداخلي إلى مستوى جديد.

خارج جناح المعرض، تتطلع دهانات الجزيرة بفارغ الصبر للتواصل مع محترفي الصناعة ومصممي الديكور وعشاق التصميم خلال معرض لو مارشيه: بصفتها الراعي الرئيسي، تسعى العلامة التجارية إلى تعزيز التعاونات ذات القيمة ومشاركة رؤى صناعية لا تقدر بثمن، وبناء شراكات دائمة تعزز من الابتكار وتشكل مستقبل التصميم.

سيكون من المتوقع أن يشارك الحضور مع فريق دهانات الجزيرة المرموق، والاستفادة من خبرتهم غير المسبوقة، واكتشاف طرق جديدة لاستكشاف الإبداع.

ننتظر بكل شغف زيارتكم لمعرض لو مارشيه وجناح دهانات الجزيرة تحديدا للاستمتاع بهذه التجربة الغنية والفريدة وللاستفادة بالعروض الحصرية التي نقضمها خصيصا لزوار المعرض.