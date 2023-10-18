الأربعاء 18 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مظاهرات والوقوف دقيقة حداد.. تضامن طلابي مع فلسطين داخل الجامعات والمدارس المصرية

مظاهرة طلاب جامعة
مظاهرة طلاب جامعة المنصورة

خرج آلاف الطلاب من كليات وجامعات مصر المُختلفة في مظاهرات طلابية لدعم القضية الفلسطينية، ورفض الإعتداءات الإسرائيلية الواقعة على أرض غزة والتي تستهدف أرواح المدنيين من شعب فلسطين الشقيق.

ونظّم الطلاب داخل الجامعات وخارج أسوارها، مسيرات تحمل اللافتات المنددة للاحتلال الإسرائيلي والقصف المستمر لقطاع غزة وقصف المستشفى المعمداني في غزة.

وردد الطلاب العديد من الهتافات المناهضة للاحتلال الإسرائيلي ومنها: «يا فلسطين عاشت حرة ليوم الدين»، «بالروح بالدم نفديك يا فلسطين»، «يا أرض القدس يا حبيبة هتعيشي حرة ليوم القيامة».

الوقوف دقيقة حدادًا على أرواح الشهداء

وفي السياق ذاته، وجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية بوقوف الطلاب خلال طابور الصباح، غدا الخميس بالمدارس على مستوى الجمهورية، دقيقة حدادا على أرواح الشهداء من الشعب الفلسطيني الشقيق، تعبيرا عن تضامن طلاب مصر مع القضية الفلسطينية التي كانت وستظل على رأس أولويات الدولة المصرية.

وأكد الدكتور رضا حجازي أن الوزارة تضع القضية الفلسطينية واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني على رأس جهود التوعية التي تقدمها لأبنائها الطلاب، مضيفا أن وزارة التربية والتعليم، طلابا ومعلمين، تقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية في كافة القرارات التي تتخذها حفاظا على السيادة المصرية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.

"يا فلسطين حرة ليوم الدين".. مظاهرات حاشدة بجامعة المنصورة تنديدًا بجرائم إسرائيل

مليونية التفويض.. المصريون يدعمون تصريحات الرئيس السيسي بشأن القضية الفلسطينية

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرر إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حداداً على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

الرئيس السيسي والتصعيد في قطاع غزة

وأرسل الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدة رسائل مهمة، بشأن التصعيد في قطاع غزة، مؤكدا أن مصر دولة كبيرة حرصت على السلام بإخلاص، وبالتالي نحتاج جميعًا أن نسهم في الاستثمار الكبير الذي قدمناه في هذا السلام، ولا يتم تبديده بفكرة غير قابلة للتنفيذ.

وأكد السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتز، إن القضية الفلسطينية في غاية الخطورة، متابعًا: "نرى أن ما يحدث في غزة الآن هو ليس فقط الحرص على توجيه عمل عسكري ضد حماس، إنما هو محاولة دفع السكان المدنيين إلى اللجوء والهجرة إلى مصر".

تصريحات الرئيس السيسي القوية

 ومن خلال السطور التالية، نبرز أهم رسائل الرئيس السيسي في كلمته بالمؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتز.

أتقدم بخالص التعازي في ضحايا القصف الوحشي لمستشفى المعمداني بغزة.

ندين الأعمال العسكرية التي تستهدف المدنيين بالمخالفة والانتهاك الصريح للقوانين الدولية.

نرفض الممارسات المتعمدة ضد المدنيين، وأطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقفها.

التصعيد العسكري في قطاع غزة أودى بحياة الآلاف من المدنيين في الجانبين.

استمرار العمليات العسكرية الحالية ستكون لها تداعيات أمنية وإنسانية يمكن أن تخرج عن السيطرة.

يجب العمل بشكل مكثف لاستئناف عملية السلام عقب احتواء التصعيد الراهن في قطاع غزة.

لا نبرر أي استهداف للمدنيين.

مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية أو أي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني.

إذا كانت هناك فكرة لتهجير الفلسطينيين فهناك صحراء النقب.

مصر دولة كبيرة حرصت على السلام بإخلاص ونحتاج إلى عدم تحويله إلى فكرة غير قابلة للتنفيذ.

أكدنا أهمية أن تسفر القمة عن وقف التصعيد الجاري والتعامل مع الوضع الإنساني الآخذ في التدهور.

مصر ملتزمة بنقل المساعدات إلى غزة لدى سماح الأوضاع بذلك.

القضية الفلسطينية مظاهرات الاعتداءات الإسرائيلية فلسطين شعب فلسطين غزة

مواد متعلقة

"يا فلسطين حرة ليوم الدين".. مظاهرات حاشدة بجامعة المنصورة تنديدًا بجرائم إسرائيل

مليونية التفويض.. المصريون يدعمون تصريحات الرئيس السيسي بشأن القضية الفلسطينية

الأكثر قراءة

حرق علم إسرائيل والتنديد بالعدوان على غزة.. أبرز مشاهد وقفة نقابة الصحفيين (صور)

قاعة مجلس الشيوخ تضج بالتصفيق مع ذكر موقف الرئيس السيسى من القضية الفلسطينية

الانحياز الفاضح.. خبراء يكشفون كيف سخّرت منصات «السوشيال» نفسها سلاحًا فى يد إسرائيل لإخفاء جرائمها ضد الفلسطينيين

خطة تحرك جاهزة للبدء فى إنفاذ المساعدات إلى غزة.. تفاصيل لقاء شكرى بمارتن جريفيث

وزير الخارجية يكشف أسباب إلغاء القمة الرباعية بحضور بايدن

روسيا تستخدم "الفيتو" ضد قرار الأمم المتحدة يإدانة "حماس"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

نحيب الكمنجات فى وادى العبرات

عبد الرحيم طايع

بتول العبد.. تجلِّياتُ المستقبلِ العبقرى للطَّرَبِ

جمال-أسعد

تحديات تحتاج إلى كل المصريين

ماجد حبته

ليسوا بشرًا

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر «الحل النهائى» إلى زمن «الحيوانات البشرية»

وائل لطفي

يد واحدة

محمد العسيري

غير الدم ما حدش صادق

إبراهيم داود

الوطنية المصرية فى المعركة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

بعد تصريحات مكتب نتنياهو.. شكرى يكشف مستجدات جهود إدخال المساعدات إلى غزة

عاجل.. مكتب نتنياهو: إسرائيل لن تمنع مصر من إيصال المساعدات للفلسطينيين فى غزة

بايدن: طلبت من إسرائيل التعاون مع الصليب الأحمر لزيارة الرهائن