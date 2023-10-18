الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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قيادي بـ"مستقبل وطن": نؤيد موقف الرئيس السيسي الداعم للقضية الفلسطينية

حسام الخولي
حسام الخولي

علق حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن، علي كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم لدعم القضية الفلسطينية.

وقال حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، إن هناك تأييد كبير لموقف الرئيس السيسي الداعم للقضية الفلسطينية وتصريحاته حول رفض تهجير الفلسطينين.

وأضاف “الخولي” أن الحزب يؤيد موقف الرئيس السيسي في القضية الفلسطينية، موضحًا أن الرئيس السيسي أكد بكل وضوح أمام كل الأمة العربية أن القضية الفلسطينية قضية الشعب المصري.

وأشار نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إلى أن الرئيس السيسي تحدث عن حرب الإبادة والتهجير وعن الأمن القومي المصري خط أحمر ولا مساس به، موضحًا ان الرئيس السيسي قدم حل للقضية الفلسطينية.

القضية الفلسطينية مستقبل وطن اكسترا نيوز حسام الخولي

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