المبرمج التونسي أحمد قوبعة يستقيل من "ميتا" بسبب حذف منشورات ترفض انتهاكات إسرائيل

أعلن الخبير والمبرمج التونسي "أحمد قوبعة" استقالته من شركة "ميتا" المالكة لموقعى التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستجرام" ومواقع وتطبيقات أخرى، بسبب دعمها الاحتلال الإسرائيلي والتعنت ضد الرافضين لعدوان الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وآخرها العدوان على قطاع غزة.

وقال أحمد قوبعة، في بيان عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، اليوم: "قمت بتقديم استقالتي منذ قليل من عضوية هيئة القادة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة لـMeta for Business بعد اعتراف شركة Meta بحذف أكثر من 795 ألف منشور مرتبط بالأحداث".



منشور أحمد قوبعة

وأوضح أحمد قوبعة أن شركة ميتا قامت بحذف مئات الآلاف من المنشورات التي كانت تدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

وكان المبرمج التونسي كشف، في تعليق سابق له، أن موقع "فيسبوك" يحذف الكثير من المنشورات التي تخالف توجهات الموقع الداعمة لإسرائيل، بجانب قيامه بإظهار الكثير من المنشورات المؤيدة للاحتلال على صفحات المتابعين.

انحياز الإعلام الغربي لإسرائيل

ولم يقف الانحياز الغربي لإسرائيل عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات المختلفة، ولكن امتد للصحف والقنوات التي تدّعي المهنية.

وكان بسام بونني، الصحفي التونسي في هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" (BBC)، قدم استقالته من القناة نظرًا لانحيازها الكامل للاحتلال الإسرائيلي في حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري.

وقبل قصف مستشفى المعمداني، نشرت هيئة الإذاعة البريطانية تقريرًا يوم الإثنين لتثير غضب متابعيها، حيث زعم أن حركة حماس تبني أنفاقًا أسفل مستشفيات غزة، ليعقبه بساعات قصف الاحتلال مستشفى المعمداني مساء الثلاثاء، ما أسفر عن استشهاد 800 فلسطيني معظمهم من الأطفال.

وكان صحفى التحقيقات المرئية بمجلة نيوزويك الأمريكية، "إريك تولر"، فند ادعاءات حكومة الاحتلال بشأن ضرب مستشفى المعمداني في قطاع غزة على يد عناصر فلسطينية، وليس من قبل جيش الاحتلال.

وحسب مجلة نيوزويك، نشر حسابان إسرائيليان رسميًا على موقع X، مقطع فيديو وتم حذفه لاحقًا يزعم أن انفجار مستشفى المعمداني تم بأيد فلسطينية.

وقال إريك تولر إن حسابات "تويتر- إكس" الرسمية لدولة إسرائيل ومايكل هيرزوج، السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، نشرت مقطع فيديو يُظهر أن صاروخًا أُطلق من غزة تسبب في ضرب المستشفى، ولكن حذفوا الفيديو من الحسابات بعد كشف زيف اللقطات.