الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

آخر أخبار قطاع غزة.. استهداف مستشفى "المعمداني" يفجر موجة غضب عربية

قصف غزة
قصف غزة

تتوالى آخر أخبار قطاع غزة على مسامع وأنظار الجميع في ظل استمرار عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق القطاع منذ يوم 7 أكتوبر 2023، وآخرها قصف مستشفى المعمداني ما أسفر عن استشهاد وإصابة المئات.

آخر أخبار قطاع غزة

وضمن أخر أخبار قطاع غزة قالت شبكة "سي ان ان" (CNN) إن القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني في قطاع غزة فجر موجة غضب عربية حيث اندلعت مظاهرات منددة بالعدوان الإسرائيلي.

استهداف مستشفى المعمداني يشعل المنطقة 

وأوضحت “سي ان ان”، أن احتجاجات مناهضة لإسرائيل اندلعت في أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الوقت الذي أدان فيه زعماء الدول العربية إسرائيل بسبب القصف المميت الذي  أدى إلى مقتل مئات الأشخاص الذين لجأوا إلى مستشفى في مدينة غزة.

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وأشارت “سي ان ان” إلى ان عدة دول عربية  بما في ذلك المملكة العربية السعودية والأردن ومصر والإمارات العربية المتحدة والعراق، أصدرت بيانات تدين إسرائيل بسبب قصفها المستشفى.

وفي الوقت نفسه، تجمع آلاف المتظاهرين وهم يرددون شعارات مناهضة لإسرائيل في لبنان والعراق والأردن والكويت ومصر وتونس كما هزت الاحتجاجات مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وكان الانفجار الذي وقع في المستشفى ضمن آخر أخبار قطاع غزة أدى إلى تأجيج الغضب في جميع أنحاء المنطقة بسبب إراقة الدماء في غزة، وهو جيب ساحلي يسكنه 2.2 مليون شخص الذي تحاصره إسرائيل.

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وضمن آخر أخبار قطاع غزة، تجمع مئات المتظاهرين بالقرب من السفارة الإسرائيلية في عمان بالأردن أمس وحاولت إحدى المجموعات "الوصول إليها"، لكن مصدر أمني قال لـCNN إن قوات الأمن تعاملت معهم ودفعتهم بعيدًا. 

وفي لبنان، تجمع مئات المتظاهرين في الساحة المؤدية إلى السفارة الأمريكية شمال بيروت يوم الثلاثاء وحاولوا اختراق الحواجز الأمنية. 

كما ردد المتظاهرون شعارات مناهضة لإسرائيل في بغداد بالعراق،  وقال مسؤولون أمنيون في بغداد لشبكة CNN إن العشرات من المتظاهرين حاولوا عبور الجسر المؤدي إلى المنطقة الخضراء – وهي المنطقة التي تضم مكاتب الحكومة العراقية والعديد من السفارات، بما في ذلك السفارة الأمريكية – لكن قوات الأمن منعتهم من القيام بذلك.

وفي إيران، جرت مسيرات أيضًا أمام سفارتي فرنسا وبريطانيا في العاصمة طهران وهتف المتظاهرون “الموت لفرنسا وإنجلترا وأمريكا والصهاينة”.

كذلك أفادت وكالة الأنباء التونسية الرسمية أن مئات الأشخاص تظاهروا في عدة مناطق في تونس العاصمة. وقالت وكالة الأنباء التونسية إن "احتجاجات حاشدة نظمت ليلة الثلاثاء" في عدة مناطق "تضامنا مع الشعب الفلسطيني" وضد القصف الإسرائيلي لغزة.

وفي إسطنبول، استخدمت قوات الأمن التركية خراطيم المياه ورذاذ الفلفل لتفريق المتظاهرين الذين تمكنوا من اقتحام مجمع تقع فيه القنصلية الإسرائيلية.

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