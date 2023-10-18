الأربعاء 18 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

في بيان رسمي.. نيس الفرنسي يوقف يوسف عطال بعد دعم فلسطين

يوسف عطال
يوسف عطال

أعلن نادي نيس الفرنسي، اليوم الأربعاء، إيقاف لاعبه الجزائري يوسف عطال بعد دعمه للقضية الفلسطينية في الآونة الأخيرة.

وأكد النادي في بيانه الرسمي، إيقاف عطال حتى إشعار آخر بـسبب دعم فلسطين عبر حسابه.

 

وكان يوسف عطال قد دعم القضية الفلسطينية عبر حسابه على "إنستجرام"، بعدما نشر فيديو  للشيخ محمود الحسنات وهو يدعو الله إلى نصر أهل غزة، وإنزال يوم أسود على اليهود والكيان الصهيوني بعد جرائمه ضد أهل فلسطين خلال الأيام الماضية.

كما ارتدى يوسف عطال وشاح فلسطين مثل زملائه في المنتخب الجزائري، وذلك قبل مواجهة كاب فيردي الودية، التي أقيمت يوم الخميس الماضي.

أول تعليق من يوسف عطال بشأن تهديد عمدة نيس بالرحيل

وأصدر يوسف عطال بيانًا رسميًا عبر حسابه على "إنستجرام"، برسالة بثها باللغة الفرنسية، قال خلالها: "أعلن أن ما نشرته صدم العديد من الأشخاص. وهذا لم يكن في نيتي، وأعتذر عن ذلك".

وأضاف: "أريد توضيح وجهة نظري، بأنني أدين بشدة جميع أشكال العنف في كل مكان في العالم، وأدعم جميع الضحايا".

واختتم يوسف عطال بيانه، قائلًا: "لا أدعم أبدًا رسالة الكراهية، السلام هو المثل الأعلى الذي أؤمن به دائمًا، ونسعى له جميعًا في حياتنا".

عمدة مدينة نيس يهدد لاعب الجزائر بالاستبعاد بسبب دعم فلسطين

يأتي ذلك بعد تهديد كريستيان إستروسي، عمدة مدينة نيس الفرنسية، للجزائري يوسف عطال باستبعاده من الفريق ورحيله؛ بسبب دعمه القضية الفلسطينية. لمطالعة التفاصيل من هنا.

وقال إستروسي عبر حسابه عبر منصة "إكس" –"تويتر سابقًا"-: "على يوسف عطال أن يعتذر ويندد بإرهاب حــماس، وإذا لم يكن الأمر كذلك فلن يكون له مكان في نادينا".

يوسف عطال غزة الكيان الصهيوني نيس عمدة نيس الفرنسية

مواد متعلقة

الزمالك يغير شعاره دعمًا لفلسطين بعد مجرز مستشفى المعمداني

عمدة مدينة نيس يهدد لاعب الجزائر بالاستبعاد بسبب دعم فلسطين

الأكثر قراءة

التهجير مرفوض ولديكم صحراء النقب.. رسائل الرئيس السيسى بشأن التصعيد فى غزة

باقون للنهاية.. الفلسطينيون يرفضون مغادرة غزة رغم مؤامرة الاحتلال

عاجل.. ردًا على مجزرة مستشفى المعمدانى.. كتائب القسام وسرايا القدس توجهان ضربات صاروخية على إسرائيل

صحفى أمريكى يفند ادعاءات الاحتلال الإسرائيلى حول تفجير مستشفى المعمدانى بغزة

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

نتنياهو لبايدن: لن نسمح لمصر بفتح معبر رفح أو إدخال مساعدات إلى قطاع غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

المجزرة الصهيونية فى المستشفى المعمدانى: القنابل الأمريكية بيد الجيش الإسرائيلى

منى رجب

١٠ رسائل للرئيس حول أحداث فلسطين

إبراهيم داود

استدعاء آدم حنين

مؤمن المحمدي

المدلسة

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر «الحل النهائى» إلى زمن «الحيوانات البشرية» «1»

وائل لطفي

المقاومة وأشياء أخرى

ماجد حبته

روسيا تدخل على الخط

محمد الفايدي

صراع الإيرادات وتعميق النزاعات

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

فيديوهات وتسجيلات صوتية: كيف يحاول الجيش الإسرائيلي التنصل من انفجار المستشفى المعمداني؟

جوتيريش يدعو إلى وقف إطلاق نار إنسانى فورى فى غزة

حرب غزة.. شهيدان و13 إصابة فى قصف جديد استهدف شقة سكنية غرب خان يونس