الصحة الفلسطينية: انقطاع التيار الكهربائى عن مستشفيات غزة يهدد بظهور أمراض جديدة

أكدت الدكتورة مي كيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، أن انقطاع التيار الكهربائي عن مستشفيات قطاع غزة يهدد بظهور أمراض جديدة.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية، خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي المنعقد اليوم الأربعاء، ونقلته فضائية القاهرة الإخبارية، إن هناك تكدسًا كبيرًا للنازحين الفلسطينيين في مراكز الإيواء، مما يزيد مخاطر تفشي الأمراض السارية وينذر بكارثة صحية حقيقية.

وجددت وزير الصحة المناشدة العاجلة للنمظمات الدولية للوقوف عند مسئولياتها لوقف العدوان الغاشم، وفتح ممر آمن لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.