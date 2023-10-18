أخبار الظهيرة.. تحذير من خطورة الوضع في غزة و5 طعون على استبعاد مرشحين من انتخابات الزمالك

تتناول نشرة أخبار الظهيرة، مجموعة من الأخبار السياسية والاجتماعية والاقتصادية والرياضية، وغيرها.

مدير عام منظمة الصحة: الوضع في قطاع غزة يخرج عن نطاق السيطرة

حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الأربعاء، من أن الوضع في قطاع غزة يخرج عن نطاق السيطرة، وذلك في أعقاب قصف مستشفى الأهلي المعمداني؛ ما أسفر عن سقوط مئات الأشخاص.

وأكد المدير العام للمنظمة - حسبما نقلت قناة "فرنسا 24" الإخبارية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - على الحاجة إلى وقف العنف من قبل جميع الأطراف، مشددا على ضرورة السماح بتوصيل الإمدادات المنقذة للحياة لأن كل ثانية تمر دون وصول المساعدات الطبية تفقد خلالها المزيد من الأرواح.

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الصحة: توفير 400 ألف جرعة من لقاح الالتهاب الكبدي "بي" ولقاح الكلب بفاكسيرا

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم توفير 100 ألف جرعة من لقاح كبدي بي للكبار، و300 ألف جرعة من لقاح الكلب و300 ألف جرعة من اللقاح الثلاثي بكل فروع الشركة القابضة للامصال واللقاحات "فاكسيرا"، وذلك في إطار تنفيذ برنامج التطعيمات على مستوى الجمهورية.

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«العتال وسليمان» أبرزهم.. نظر 5 طعون على استبعاد مرشحين من انتخابات نادي الزمالك

تنظر دائرة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم الأربعاء، 5 طعون لاستبعاد مرشحين من انتخابات نادي الزمالك.

وتبين أن الطعون المقامة من: جمال عبد الكريم، على حكم رفض دعاوى استبعاد أحمد سليمان، هشام نصر، هاني شكري، محمد ممدوح حسن، مصطفى سيد عبد الخالق، هاني مجدي العتال، محمد طارق، سامح سوني، من انتخابات نادي الزمالك المقرر انعقادها يوم 20 أكتوبر الجاري.

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لاعب مانشستر سيتي يلمح برحيله في انتقالات يناير المقبلة

تحدث كالفين فيليبس لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي، عن مستقبله مع الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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