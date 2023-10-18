الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

إصدار 376 ألف قرار علاج علي نفقة الدولة بتكلفة 2.99 مليار جنيه خلال سبتمبر

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار

 

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار 376ألفا و843 قرارعلاج علي نفقة الدولة، خلال شهر سبتمبر الماضي، يأتي ذلك ضمن حملة "100 يوم صحة" لرفع العبء عن المواطنين خاصة غير القادرين منهم.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن إجمالي المستفيدين من قرارات العلاج الصادرة بلغ 359 ألفا و406 مواطنا، بتكلفة إجمالية 2مليار و99 مليون و541 ألفا جنيه.

غير القادرين

وقال "عبد الغفار" إن هناك توجيهات مستمرة من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بتيسير إجراءات حصول المواطنين خاصة غير القادرين علي حقهم في الحصول علي خدمات طبية علي اعلي مستوي، موضحًا أن قرارات العلاج علي نفقة الدولة الصادرة شملت تخصصات (أمراض الدم، والأورام، والأنف والأذن، والجراحة، والنسا، والباطنه، والمسالك، والعظام، بالإضافة إلي الأمراض الجلدية والعصبية).

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وأضاف "عبد الغفار" انه تم مناظرة 650 حاله علي مستوي المحافظات، عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس لإصدار قرارات علاجهم دون الحاجه إلي الحضور لمقر الإدارة العامة للمجالس الطبية، مؤكد أن المدة الزمنية لإصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة لا تتجاوز الإسبوع، ولا تتعدي ال48 ساعة في حالات الطوارئ.

إصدار قرار العلاج علي نفقة الدولة

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد زيدان، مديرالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، أن إجراءات إصدار قرار العلاج علي نفقة الدولة، تبدأ بالتوجه إلي أقرب مستشفي، وإجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة بواسطة أطباء المستشفى، تمهيدا لتحرير" تقرير اللجنة الثلاثية " لتقوم المستشفى بتسجيل بيانات المريض علي الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة، مع تضمين صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي، وتقرير اللجنة الثلاثية، والتقرير الطبي والفحوصات الطبية الحديثة، وتقديمها عن طريق الشبكة القومية للعلاج علي نفقة الدولة، دون تحمل المريض أي مشقة، مشيرا إلي أن العلاج علي نفقة الدولة يشترط أن يكون المريض من غير المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي.

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رابط الاستعلام عن قرارات العلاج على نفقة الدولة بالرقم القومي 2023

وأشار "زيدان" الى أن الموافقة على طلب العلاج تصدر إلكترونيًا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة، ليتم إصدار القرار، وإخطار المريض برسالة قصيرة على هاتفه المحمول، ليتوجه إلى المستشفى لتلقي الخدمة العلاجية المقررة، لافتا إلى أن الموقع الرسمي للاستعلام عن نتيجة قرارات العلاج على نفقة الدولة من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة، باستخدام الرقم القومي (http://wlms.smcegy.com/WLMSOnline/Online/InsuranceDetails?DecType=2&IsTransfer

الصحة قرار علاج على نفقة الدولة 100 يوم صحة رفع العبء عن المواطنين غير القادرين

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