الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

متحدث الصحة: جاهزون للتعامل مع أي سيناريوهات أو طوارئ بشأن أزمة غزة

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن تفاصيل تفقد وزير الصحة لعدد من المستشفيات في العريش في سيناء.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الإثنين، إن ذلك بناء على توجيهات الرئيس السيسي للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة بها.

وأضاف أن وزير الصحة وجه برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات بشأن تداعيات الأزمة في قطاع غزة، موضحًا أن الوزير تابع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأكسجين وأكياس الدم في المستشفيات القريبة من المناطق الجغرافية لقطاع غزة.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي وجه وزير الصحة للتأكد بشكل يقين وكامل من جهوزية منظومة الصحة للتعامل مع أي طوارئ صحية بشأن الأوضاع في غزة، موضحًا أن المنظومة الصحية جاهزة للتعامل مع أي سيناريوهات أو طوارئ بشأن غزة.

قطاع غزة حسام عبد الغفار وزير الصحة

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