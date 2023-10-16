الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الأونروا": نوزع رغيف واحد لكل شخص وأهل غزة يشربون مياه مسرطنة

الأونروا
الأونروا

كشف عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في غزة "الأونروا"، عن تطورات الأحداث في  الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الإثنين، إننا جاهزون لرعاية 150 ألف نازح فلسطيني ولكن اليوم نتحدث عن مليون نازح من فلسطين.

وأضاف أنهم اليوم وزعوا رغيف خبز واحد علي كل فرد في اليوم حتى في بعض المراكز هناك 4 أرغفة لكل 7 أشخاص، موضحًا أن الأوضاع خطيرة مع عدم وجود المياه الصالحة للشرب. 

وأشار إلى أن سكان غزة الآن يشربون من الآبار الملوثة بماده النيترات وهي 10 أضعاف المعدل العالمي وهي مادة مسرطنة وسامة، بسبب توقف محطات المياه التابعة للقطاع.

وأوضح أن المخابز لا تعمل بسبب نقص الوقود، موضحًا أن غزة اليوم في كارثة بكل المقاييس، وأن 22 مقرًا من “الأونروا” تعرضوا للقصف الإسرائيلي.

الأراضي الفلسطينية المحلتلة لبنى عسل الحياة الحياة اليوم عدنان أبو حسنة اللاجئين الفلسطينيين

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