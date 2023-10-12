رابط الاستعلام عن قرارات العلاج على نفقة الدولة بالرقم القومي 2023

نقدم للمرضي المتقدمين رابط الاستعلام عن صدور قرارات العلاج على نفقة الدولة بالرقم القومي 2023، حيث زاد البحث عبر محرك البحث العالمي “جوجل”، خاصةً من قبل المتقدمين للحصول على العلاج، وذلك من أهم القرارات التي اتخذها وزارة الصحة والإسكان لخدمة المواطنين.

ونستعرض لكم خلال السطور التالية رابط الاستعلام عن صدور قرارات العلاج على نفقة الدولة بالرقم القومي 2023، وكيفية التقديم والأوراق المطلوبة والفئات المستحقة.

رابط الاستعلام عن صدور قرارات العلاج على نفقة الدولة بالرقم القومي 2023

وفي هذا الإطار، يستطيع المرضى المتقدمين الاستعلام عن صدور قرارات العلاج على نفقة الدولة بالرقم القومي 2023، عبر الموقع الرسمي لوزارة الصحة والإسكان، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: تسجيل الدخول على موقع وزارة الصحة والسكان عبر الرابط التالي:

http://wlms.smcegy.com/WLMSOnline/Online/InsuranceDetails?DecType=2&IsTransfer=true.

الخطوة الثانية: الدخول على قرارات العلاج على نفقة الدولة.

الخطوة الثالثة: يسجل المريض البيانات الخاصة به من الرقم القومي.

الخطوة الرابعة: الضغط على الاستعلام.

الخطوة الخامسة: إدخال اسم المريض كاملًا.

الخطوة السادسة: على المريض أن ينتظر قليلًا. ومن ثم يتم استعراض القرار.

كيفية التقديم على العلاج على نفقة الدولة 2023

وفي هذا الصدد، يستطيع المواطنين التعرف علي كيفية التقديم للعلاج علي نفقة الدولة 2023، وذلك من خلال اتباع ما يلي؛

خطوة أولي: على المريض أن توجه إلى أقرب مستشفى حكومي تابعة لمحافظته.

خطوة ثانية: إجراء كافة الفحوصات الطبية المطلوبة من خلال اللجنة الثلاثية التي تشخص حالة المريض.

الأوراق المطلوبة لتلقي العلاج على نفقة الدولة 2023

وفي سياق متصل، نقدم لكم الأوراق المطلوبة لتلقي العلاج علي نفقة الدولة 2023، وهي كما يلي:

1- صورة من البطاقة الشخصية.

2- تقرير اللجنة الثلاثية.

3- التقرير الطبي والأبحاث الطبية التي قام بها المريض خلال الفترة الأخيرة.

4- يتم رفع جميع الأوراق المطلوبة وربطها مع موقع المجالس دون تحميل أي مبالغ مالية.

الفئات المستحقة للعلاج على نفقة الدولة 2023

حددت وزارة الصحة والسكان، الفئات المستحقة للعلاج على نفقة الدولة، ومن بينهم التالي:

1- أن يكون مصري الجنسية

2- أن يكون ليس له أي تأمينات صحية.

3- أن يكون المواطن من فئة محدودي الدخل.

4- يعانون من الأمراض النادرة.

5- مرضى الأمراض المزمنة مثل السرطان وغيرها.

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