العلاج على نفقة الدولة واحدة من الخدمات التي توفرها الدولة للأفراد الذين لا يتمتعون بحماية تأمينية وغير قادرة على توفير العلاج، وخصصت وزارة الصحة موقع المجالس الطبية المتخصصة للاطلاع على كافة الشروط الخاصة بقرارات العلاج على نفقة الدولة وتستعرضه الدستور في التقرير التالي.

كيف أصرف علاج على نفقة الدولة؟

يستطيع المواطنون صرف علاج على نفقة الدولة من خلال زيارة أقرب مستشفى حكومي، واطلب من الطبيب إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص الحالة، وبعد تشخيص الحالة، سيُصدر الطبيب تقريرًا طبيًا يوضح نوع المرض ومدى خطورته.

وبعد ذلك اطلب من المستشفى تقديم طلب علاج على نفقة الدولة إلى الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، والتي تدرس الطلب، ثم قرارًا بالموافقة أو الرفض.

وهناك نوعان لقرارات العلاج على نفقة الدولة قرار علاج كامل: يشمل هذا القرار جميع تكاليف العلاج، بما في ذلك الأدوية والعمليات الجراحية والإقامة بالمستشفى، قرار علاج جزئي: يشمل هذا القرار بعض تكاليف العلاج، مثل الأدوية والعمليات الجراحية.

الاستعلام عن صدور قرارات العلاج على نفقة الدولة

ويستطيع الراغبون في الاستعلام عن صدور قرارات العلاج على نفقة الدولة بالرقم القومي الدخول عبر موقع المجالس الطبية المتخصصة بالضغط على الرابط التالي من هنا.

، او تحميل تطبيق المجالس الطبية على الموبايل، أو التواصل الاتصال على رقم 0222641700.

كم يستغرق طلب العلاج على نفقة الدولة؟

أصدرت العام الماضي وزارة الصحة منشور يوضع مدة طلب العلاج على نفقة الدولة، ووفقا لقرار وزارة الصحة الصادر اليوم برقم 396 لسنة 2022، بشأن تعديل بعض أحكام قرار وزير الصحة والسكان رقم 290 لسنة 2010،

يستغرق طلب العلاج على نفقة الدولة ستة أشهر بالنسبة للعلاج الداخلي أو العلاج الدوائي، ويستغرق طلب العلاج على نفقة الدولة سنة بالنسبة لحالات الغسيل الكلوي، وتنتهي صلاحية قرارات العلاج على نفقة الدولة إذا لم يتقدم المريض لتنفيذ القرار خلال المدة المشار إليها، يعتبر القرار كأن لم يكن.

وتتولى وزارة الصحة تجديد القرارات قبل انتهاء مدتها بوقت كاف، مع الالتزام بالقيم المقررة بأكواد العلاج على نفقط الدولة.

موانع العلاج على نفقة الدولة

حددت وزارة الصحة والسكان الفئات التي لها الحق في العلاج على نفقة الدولة وهي أن يكون المريض مصري الجنسية، غير قادر على تحمل تكاليف العلاج، ولا يتمتع بمظلة تأمينية (ليس لديه تأمين صحي).

وحددت الأوراق المطلوبة للحصول على قرارات العلاج على نفقة الدولة وهي صورة البطاقة علي الوجهين، اصل تقرير لجنة ثلاثية معتمد ومختوم من احدي مستشفيات تقديم الخدمة، تقرير طبي، ابحاث وتقارير حديثة.