أستاذ باطنة يوضح أهم إنجازات المبادرة الرئاسية لمنظومة العلاج على نفقة الدولة

أوضح الدكتور أشرف عقبة، أستاذ الباطنة، أهم إنجازات المبادرة الرئاسية لمنظومة العلاج على نفقة الدولة، قائلًا: "إن المبادرة استطاعت أن تقضي على قوائم الانتظار، واستطاعت أيضًا أن تعمل تجهيز لكل المستشفيات التي تستطيع أن تقدم هذه الخدمات، وكذلك تم تجهيز غرف العناية المركزة من أجل استقبال كل هؤلاء المرضى بعد العمليات".

وأضاف الدكتور أشرف عقبة خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “extra news”، أنه يتم أيضًا ضمن المبادرة تجهيز المستشفيات من ناحية المعامل والإشاعات وتدريب الكوادر الطبية التي تستطيع أن تقوم بهذه الإجراءات الصحية، وبالتالي تم القضاء على قوائم الانتظار، وأصبح الآن أي مواطن يعاني من أي مشكلة صحية ليس بحاجة أن ينتظر ضمن قوائم الانتظار لمدة طويلة، لكن على العكس فإنه يمكنه من خلال التواصل مع المستشفيات من حوله أن يحصل على الخدمة والمستوى اللائق عن طريق أطباء مدربين وكوادر طبية تستطيع القيام بهذه العمليات.