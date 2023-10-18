«العتال وسليمان» أبرزهم.. نظر 5 طعون على استبعاد مرشحين من انتخابات نادي الزمالك

تنظر دائرة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم الأربعاء، 5 طعون لاستبعاد مرشحين من انتخابات نادي الزمالك.

وتبين أن الطعون المقامة من: جمال عبد الكريم، على حكم رفض دعاوى استبعاد أحمد سليمان، هشام نصر، هاني شكري، محمد ممدوح حسن، مصطفى سيد عبد الخالق، هاني مجدي العتال، محمد طارق، سامح سوني، من انتخابات نادي الزمالك المقرر انعقادها يوم 20 أكتوبر الجاري.



وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، باستبعاد حسام المندوه الحسيني من الانتخابات ، فيما قضت برفض عدد من الدعاوى منها الدعوى المقامة من فاروق جعفر، عضو عامل بنادي الزمالك، والتي يطالب فيها باستبعاد حسين لبيب عمر من الكشوف النهائية للمرشحين المقبولين على منصب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية في الانتخابات.