حماس: الاحتلال هدد بقصف مستشفى المعمداني مع 22 مستشفى ومركز طبي آخر

قالت حركة المقاومة "حماس"، إن الاحتلال قدم أكثر من رواية حول مجزرة المعمداني.

وأوضحت حماس في بيان لها، أن قنبلة مجزرة المعمداني تزن 925 كيلو جراما منها 429 وزن المادة المتفجرة.

وأشارت إلى أن هذه القنبلة يمكن لها قتل كل ما هو محيط ضمن دائرة بقطر 800 متر.

وأكدت أن الاحتلال المسئول المباشر عن مجزرة المعمداني، لافتة إلى أن القوة النارية في مجزرة المعمداني أمريكية لا يملكها إلا الاحتلال.

وأفادت حركة حماس بأن الاحتلال هدد بقصف مستشفى المعمداني مع 22 مستشفى ومركز طبي آخر في قطاع غزة، مشيرا إلى استشهاد أكثر من 25 طبيبا مع عائلاتهم في مجزرة المعمداني.

مسئولو الاتحاد الأوروبي

وفي وقت سابق، أدان عدد من مسئولي الاتحاد الأوروبي الانفجار الذي وقع في مستشفى بقطاع غزة، الذي أودى بحياة المئات من الأشخاص، كما طالبوا بتوضيح ملابسات الانفجار.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال جلسة في البرلمان الأوروبي في ستراسبورج بفرنسا اليوم الأربعاء "مستشفى في غزة، تأوي المئات من المصابين، تحول إلى جحيم".

وأضافت: المشاهد من مستشفى الأهلي مروعة ومحزنة لا يوجد عذر لاستهداف مستشفى يمتلئ بالمدنيين.

ودعت إلى أنه يجب توضيح جميع الحقائق بشأن الحادث، ومحاسبة المسئولين عنه.

ممثل الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي

وقال ممثل الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل: "وقوع تفجير في المستشفى، وهو ما لا نعلم من ورائه بعد، تجسيد مروع آخر لما يحدث.

وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبيرتا ميتسولا: "تدمير مستشفى أمر مروع ولا مبرر له، علينا ضمان استمرارنا في تسليط الضوء على ما يحدث.

وشنت حركة حماس يوم السابع من الشهر الجاري هجوما غير مسبوق على إسرائيل تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل، وبموازاته تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاتلين فلسطينيين داخل الأراضي الإسرائيلية ما أدى إلى مقتل 1300 إسرائيلي.

ومنذ ذلك الوقت نفذ الجيش الإسرائيلي على مدار الساعة آلاف الضربات الجوية والمدفعية التي استهدفت أحياءً سكنية ومبان متعددة الطوابق مأهولة بالسكان في قطاع غزة ما أسفر عن أكثر من 3200 شهيد فلسطيني.