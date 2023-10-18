الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

استقالة بسام بوننى الصحفى التونسى من "BBC" تكشف انحياز الإعلام الغربى لإسرائيل

بسام بونني
بسام بونني

أعلن بسام بونني الصحفي التونسي في هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" (BBC) عن  استقالته من القناة نظرًا لانحيازها الكامل للاحتلال الإسرائيلي في حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري.

ونشر بسام بونني خبر استقالته من  (BBC) عبر صفحته على موقع فيسبوك قائلا "تقدمت صباح اليوم باستقالتي من هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي لما يحتمه عليّ الضمير المهني".

ولاقت استقالة الصحفي التونسي من "بي بي سي" إشادة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في أوساط الإعلاميين والصحفيين الذين أشادوا بهذه الخطوة الشجاعة لتدل على رفض انحياز هيئة الإذاعة البريطانية للاحتلال، بل الترويج لمخططاته ومؤامرته ضد الشعب الفلسطيني.

وقد اتُهمت "بي بي سي" بالفعل بالتحريض على قصف مستشفيات قطاع غزة، بعد تقرير نشرته يوم الإثنين الماضي عن استخدام المستشفيات من قبل حركات المقاومة في ضرب إسرائيل.

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كشف تزييف إسرائيل لقصف مستشفى المعمداني

 وقبل قصف مستشفى المعمداني، نشرت هيئة الإذاعة البريطانية تقريرا يوم الإثنين لتثير غضب متابعيها، حيث زعم أن حركة حماس تبني أنفاقا أسفل مستشفيات غزة، ليعقبه بساعات قصف الاحتلال مستشفى المعمداني مساء الثلاثاء، ما أسفر عن استشهاد 800 فلسطيني معظمهم من الأطفال.

وكان صحفى التحقيقات المرئية بمجلة نيوزويك الأمريكية "إريك تولر" فند ادعاءات حكومة الاحتلال بشأن ضرب مستشفى المعمداني في قطاع غزة على يد عناصر فلسطينية، وليس من قبل جيش الاحتلال.

وحسب مجلة نيوزويك، نشر حسابان إسرائيليان رسميا على موقع X، مقطع فيديو وتم حذفه لاحقا يزعم أن انفجار مستشفى المعمداني تم بأيد فلسطينية.

وقال إريك تولر إن حسابات تويتر الرسمية لدولة إسرائيل ومايكل هيرزوغ، السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، نشروا مقطع فيديو يُظهر أن صاروخًا أُطلق من غزة تسبب في ضرب المستشفى، ولكن حذفوا الفيديو من الحسابات بعد كشف زيف اللقطات.

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