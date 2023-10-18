المالكى: إسرائيل تعمدت قصف "المعمدانى" فى غزة.. وهناك من تواطأ مع إسرائيل لارتكاب جرائمها

أكد رياض المالكي وزير خارجية فلسطين، أن غزة تتعرض لإبادة جماعية غير مسبوقة.

وقال خلال كلمته بالاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في جدة: "إسرائيل فرضت حصارًا محكمًا على قطاع غزة، وهناك من تواطأ مع إسرائيل لارتكاب جرائمها".

خطورة التصعيد

وتابع: "الدعم المقدم لإسرائيل وهي تنفذ التطهير العرقي والتهجير القسري، يجب أن يتوقف فورًا دون تأخير، والحجة المفلسة التي تبرر إسرائيل الفظائع يجب رفضها وإدانتها بشكل لالبس فيه".

وواصل المالكي: "حذرنا من خطورة تصعيد حكومة الاحتلال اعتداءاتها على القدس".

وأوضح وزير خارجية فلسطين، أن إسرائيل تعمدت قصف المستشفى المعمداني في غزة، مرددا: " ما يؤلمنا هو أنه كان من الممكن منع المأساة بقطاع غزة".