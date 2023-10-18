مجلس النواب ينكس أعلامه حداداً على أرواح شهداء فلسطين

نكس مجلس النواب أعلامه من أعلى مقر المجلس- اليوم الأربعاء- حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، عملًا بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام, اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 18 أكتوبر 2023 حتى يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2023.

حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام

وكان قد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق

وطالب السفير دياب اللوح، السفير الفلسطيني بالقاهرة، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي على دولة فلسطين وتحمل مجلس الأمن مسؤولياته تجاه الاحتلال ودعم قيام سيادة فلسطينية كاملة على أرضها.

وقال إن المجتمع الدولي يمر بأوهن حالاته، فمجلس الأمن ضعيف وفشل في تبني مشروع قرار بوقف العنوان، حتى إن أمريكا رفضت خروج بيان وصف حالة عما يجري على أرض الواقع في فلسطين.

أمريكا منحازة بشكل سافر للجانب الإسرائيلي

وأكد أن أمريكا منحازة بشكل سافر للجانب الإسرائيلي ويقدمون كل الدعم المادي والعسكري لجيش الاحتلال والطيران الحربي الأمريكي يشارك في قصف عزة، بل إن الصاروخ الذي ضرب مستشفى المعمداني أطلقه طيار أمريكي من طائرة أمريكية.

وعلق: يكذبون ويقولون إن المقاومة هي من ضربت المستشفى، ولكن بلا شك هذه أكاذيب فقوة الضربة وألسنة اللهب يثبتان أن الاحتلال هو من وجه هذا القصف.