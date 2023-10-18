نقيب المهندسين: أدين مجازر الاحتلال فى غزة.. وأطالب بطرد سفير إسرائيل من مصر

أدان المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، بشدة، المجزرة البربرية البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني، بقصفها المستشفى المعمداني بقطاع عزة، ما أسفر عن استشهاد المئات من الأبرياء والمدنيين والجرحى والأطفال والنساء، في جريمة لا يمكن السكوت عنها، وتجاوز فيها الكيان المحتل كل الخطوط الحمراء وانتهك القوانين والمواثيق الدولية.

استهداف الأطفال والمدنيين الأبرياء

وقال نقيب المهندسين، في بيان، اليوم الأربعاء، إن هذا الهجوم الدموي واستهداف الأطفال والمدنيين الأبرياء والعاملين في الإغاثة والمنشآت المدنية بالمخالفة للقانون الدولي، هي جريمة إبادة جماعية تكشف الوجه الفاشي لهذا الاحتلال الصهيوني.

واستهجن بكل العبارات موقف الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية التي تغض الطرف عن هذه المذابح، وتستمر في إبداء الدعم للكيان الصهيوني، وانتهاج سياسة ازدواجية معايير سافرة، واعتبرهم شريكًا بشكل كامل في هذه الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال، والتي أدت إلى استشهاد آلاف الفلسطينيين منذ ٧ أكتوبر غالبيتهم من النساء والأطفال.

وطالب نقيب المهندسين بـ:

أولًا: أطالب بطرد سفير الكيان الصهيوني من مصر، واستدعاء السفير المصري لدى دولة الاحتلال، وقطع أي علاقات دبلوماسية مع هذا الكيان الغاصب.

ثانيًا: أرفض فكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، والتي تعني تصفية القضية الفلسطينية، وأؤيد موقف الدولة المصرية في هذا الشأن.

ثالثًا:- أدعو جموع المهندسين للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي تنظمها نقابة الصحفيين اليوم.

-رابعًا: الترتيب لتنظيم وقفة احتجاجية سلمية موحدة لكل المهنيين، بالتنسيق مع النقابات المهنية المصرية خلال الأيام القليلة المقبلة.

خامسًا: التأكيد على القرارات السابقة للجمعيات العمومية للمهندسين، بوقف أي شكل من أشكال التطبيع مع الاحتلال الصهيوني.