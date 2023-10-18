الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

سفير فلسطين: الصاروخ الذى ضرب مستشفى المعمدانى أطلقه طيار أمريكى

مستشفى المعمداني
مستشفى المعمداني

كشف السفير دياب اللوح، السفير الفلسطيني بالقاهرة، عن أن إسرائيل قصفت البنية التحتية في غزة من طرق ومحطات ووصل بهم الحال إلى قصف المستشفيات والمواقع التي تحولت إلى ملاجئ.

وأضاف: تتم ملاحقة الأطقم الطبية وتدمير سيارات الإسعاف والدفاع المدني والصحفيين والعاملين في المنظمات الدولية وقصف مخازن الأونروا في غزة حتى لا تقدم أطعمة وبطاطين لأهالي غزة.

وأكمل: يتم قصف المدارس والأماكن التي يلجأ إليها المواطنون، وطلبت من أهالي شمال القطاع بالإخلاء والتوجه نحو الجنوب.

وتابع: من خرج خوفًا على حياته، فقد لاحقه الطيران الحربي وتم قصفه، ثم تم قصف الجنوب كذلك، فالكل متساو من حيث الوضع بعدم وجود كهرباء وإمدادات مياه الشرب ومنع دخول المواد الغذائية والبترولية بما يدفع القطاع إلى العيش في كارثة إنسانية.

ونوه: مصر مشكورة بدورها نظمت قوافل ومساعدات وشغلت مطار العريش لاستقبال المساعدات من الدول الأخرى، ولكن تم قصف معبر رفح وتعطيل عمله، وحينما تم إصلاح الممر الفاصل بين الجانبين من قبل مصر، تم قصفه مجددًا وأصيب مهندس مصري.

 

إسرائيل تغلق معبر رفح

وشدد: من يغلق معبر رفح هو الجانب الإسرائيلي، ولم يتمكن وزير الخارجية الأمريكي من إقناع إسرائيل بفتح المعبر، ونحن نحمل الحكومة الإسرائيلية المسئولية عن تعطيل المعبر ومنع دخول المساعدات الإنسانية.

وحذر: سوف يتحول الأمر إلى مقبرة، بخروج المستشفيات عن العمل ونفاد الوقود من المولدات، والقطاع يعيش كارثة إنسانية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ونحن حذرنا من مغبة الوصول بالأوضاع إلى هذا المنزلق.

ونوه: إسرائيل لا تزال تمارس أبشع الجرائم باقتحام الأقصى، ومارست إرهابًا منظمًا ضد الشعب الفلسطيني وأطلقت عصابات المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني يقتلون المواطنين تحت مرأى ومسمع من جيش الاحتلال.

وتنظم لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي حسين الزناتي، لقاءً مفتوحًا مع السفير الفلسطينى بالقاهرة دياب اللوح.

ويتحدث فيه السفير حول ما يجرى الآن فى قطاع غزة والعدوان الصهيوني على الأشقاء الفلسطينيين هناك.

 

أمريكا منحازة بشكل سافر للجانب الإسرائيلي 

وطالب السفير دياب اللوح، السفير الفلسطيني بالقاهرة، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي على دولة فلسطين وتحمل مجلس الأمن مسئولياته تجاه الاحتلال ودعم قيام سيادة فلسطينية كاملة على أرضها.

وقال إن المجتمع الدولي يمر بأوهن حالاته، فمجلس الأمن ضعيف، وفشل في تبني مشروع قرار بوقف العدوان، حتى أن أمريكا رفضت خروج بيان وصف حالة عما يجري على أرض الواقع في فلسطين.

وأكد أن أمريكا منحازة بشكل سافر للجانب الإسرائيلي ويقدمون كل الدعم المادي والعسكري لجيش الاحتلال، والطيران الحربي الأمريكي يشارك في قصف عزة، بل إن الصاروخ الذي ضرب مستشفى المعمداني أطلقه طيار أمريكي من طائرة أمريكية.

وعلق: يكذبون ويقولون إن المقاومة هي من ضربت المستشفى، ولكن بلا شك هذه أكاذيب، فقوة الضربة وألسنة اللهب تثبت الاحتلال هو من وجه هذا القصف.

وشدد أن إسرائيل دولة مارقة لا تنفذ الاتفاقيات الدولية ومنها إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وتابع: نفتخر بتضامن الشعب المصري حكومة وشعبًا مع القضية الفلسطينية، ويكفينا ما تقومون به من أجل حقنا وننخرط مع مصر في شراكة استراتيجية في كل المجالات.

واختتم: نتمسك بحقنا في الدفاع عن النفس وإقامة دولة مستقلة ذات سيادة كاملة ومهما حاولت إسرائيل ولا توجد دولة محتلة في التاريخ تستطيع أن تصفي شعبًا بالكامل.

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