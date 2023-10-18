الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 7 متهمين في "خلية إمبابة الإرهابية"

محكمة
محكمة

قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الثلاثاء، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 7 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية إمبابة الإرهابية " لجلسة 11 نوفمبر للمرافعة. 

المتهمون المعادة إجراءات محاكمتهم هم كل من مصطفی حامد مصطفی مصطفي،أخصائي تغذية وكمال مجدي كمال محمد، أخصائي تغذية ومحمد كمال محمد الصادق، واسلام عليوة محمد صالح، مالك حانوت تصليح أحذية وإبراهيم محمد عراقي محمد جوهر، مدير مبيعات بشركة جرين أبل وأحمد فؤاد بيومي عمر ا، مالك حانوت لبيع أسماك الزينة ويحيي زكريا عطيفي أحمد، مهندس زراعي.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد عمار وعضوية المستشارين رأفت زكي والدكتور علي عمارة، وأمانة سر سيد حجاج.

وجاء بأمر الإحالة أن النيابة العامة قد أتهمت المتهمين بأنهم في غضون الفترة من عام 2015 حتى منتصف عام 2017 بدائرة قسم شرطة إمبابة. محافظة الجيزة بجمهورية مصر العربية وبخارجها.

 المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية للإخلال بالنظام العام

كشف أمر الاحالة أن المتهم الأول تولى قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي بأن تولى تأسيس وإدارة خلية بالجماعة المسماة "داعش" التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وافراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، واستهداف المنشآت العامة؛ وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية على النحو المبين بالتحقيقات. 

وأضاف أمر الاحالة أن المتهمون من الثاني حتى الأخير انضموا لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها؛ بأن انضموا للجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا - مع علمهم بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أضاف أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني والثالث أيضا ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل الجماعة إرهابية، بأن حازوا وأمدوا ووفروا للجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا أمواله ومفرقعات ومعلومات، بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية على النحو المبين بالتحقيقات.

الدائرة الثانية ارهاب محاكم بدر محاكمة 7 متهمين خلية إمبابة الإرهابية المستشار محمد عمار محاكم

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