الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حمادة هلال عن الاعتداء الإسرائيلى على مستشفى المعمدانى: "أعداء الإنسانية"

حمادة هلال
حمادة هلال

أدان النجم حمادة هلال،  القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني وسقوط قرابة 800 شهيد وقتل المدنيين واستهداف الأطفال والعزل، والاستمرار في العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني.

وقال خلال منشور عبر حسابه الخاص على "فيسبوك": "يا رب يا عظيم السلطان.. أنت القاهر فوق عبادك.. ترى وتسمع الظالمين إنهم لا يعجزونك يا الله.. اللهم أهلك الظالمين المعتدين.. المجرمين أعداء الإنسانية.. اللهم أهلكهم وجعلهم عبرة.. ‏ربي يصبركم وينصركم يا أهلنا في غزة".

 

حمادة هلال يشارك فى وقفة المهن التمثيلية التضامنية مع الشعب الفلسطيني

 

فى سياق متصل، شارك حمادة هلال، مساء أمس الثلاثاء، فى وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، أقامتها نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي، وشارك خلالها نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم أشرف زكي، إيهاب فهمي، سيد رجب، خالد الصاوي، لبلبة، سيمون، خالد الصاوي، باسم سمرة، عبدالله مشرف، أحمد بدير، منير مكرم، عبدالعزيز مخيون، مجدى كامل، مها أحمد، نرمين الفقي، سامح حسين، محمد رياض، أنوشكا، سماح أنور، والمخرج عمر عبدالعزيز، وطارق علام، وغيرهم.

إيقاف العمل فى مواقع التصوير تضامنًا مع أهالى غزة

كما استنكر الاتحاد العام لنقابات المهن الفنية "التمثيلية – السينمائية – الموسيقية" برئاسة المخرج عمر عبدالعزيز، العدوان الآثم ضد شعب فلسطين، ودعا إلى وقفة تضامنية مع أهل غزة، اليوم الأربعاء، بالوقوف من خمس إلى عشر دقائق فى جميع مواقع التصوير الخاصة بجميع الأعمال الفنية (الدرامية والسينمائية والموسيقية)، حدادا وتضامنا مع أهالي فلسطين، وضحايا الجريمة البشعة التي تصل إلى حد المجزرة، التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقصف مستشفى الأهلي المعمداني بغزة، وقتل المدنيين واستهداف الأطفال والعزل، والاستمرار في العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني.

حمادة هلال النجم حمادة هلال القضية الفلسطينية حمادة هلال يدين الاعتداء على مستشفى المعمداني مستشفى المعمداني

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