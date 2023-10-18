الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لو فاتك التريند| التهجير مرفوض ولديكم صحراء النقب..رسائل الرئيس السيسى بشأن التصعيد فى غزة

لو فاتك التريند
لو فاتك التريند

تنوعت أخبار التريند خلال الساعات الماضية بين سياسية وفنية ورياضية، وتستعرض "الدستور" في نشرة "لو فاتك التريند" أبرزها:

التهجير مرفوض ولديكم صحراء النقب.. رسائل الرئيس السيسى بشأن التصعيد فى غزة

أرسل الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدة رسائل مهمة، بشأن التصعيد في قطاع غزة، مؤكدا أن مصر دولة كبيرة حرصت على السلام بإخلاص، وبالتالي نحتاج جميعًا أن نسهم في الاستثمار الكبير الذي قدمناه في هذا السلام، ولا يتم تبديده بفكرة غير قابلة للتنفيذ.

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مصدر سيادي ردًا على تصريحات نتنياهو: مصر لن تسمح بإجلاء الأجانب من غزة.. والتصعيد سيقابل بتصعيد

قال مصدر سيادي لقناة “القاهرة الإخبارية” ردًا على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم فتح معبر رفح، إن مصر لن تسمح بإجلاء الأجانب في القطاع والتصعيد سيقابل بتصعيد.

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"المهن التمثيلية": نثمن تصريحات الرئيس السيسى حول تطورات الأوضاع فى قطاع غزة

أصدرت نقابة المهن التمثيلية، بيانًا لدعم تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي،، حول تطورات الأوضاع في غزة، خاصة بعد قصف قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المستشفى المعمداني.

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مران الأهلي.. الفريق يختتم استعداده وانتظام الدوليين قبل السفر إلى تنزانيا

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته صباح اليوم ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادًا للسفر عصر اليوم إلى ‏تنزانيا ‏لمواجهة فريق سيمبا في أولى مباريات بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.‏

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لو فاتك التريند| قوافل التحالف الوطني تستعد لتقديم المساعدات للأشقاء في غزة

ميسي يدخل التاريخ بعد ثنائية بيرو ويشبه الأرجنتين بجيل برشلونة التاريخى

حقق ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين، أرقاما قياسية جديدة بعد قيادته التانجو للفوز على بيرو في تصفيات كأس العالم 2026.

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البرازيل يسقط أمام أوروجواى بثنائية فى تصفيات كأس العالم 2026

تلقى منتخب البرازيل الأول لكرة القدم، هزيمة قاسية ومفاجئة أمام أوروجواي، في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026. 

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تعرف على الأطعمة التي تساهم في صحة الجهاز الهضمي

تعب الجهاز الهضمي حالة تشير إلى وجود اضطرابات أو مشاكل في وظائف الجهاز الهضمي، ويمكن أن يتسبب التعب الهضمي في أعراض مثل آلام البطن، انتفاخ البطن، غثيان، قرحة المعدة، والإسهال أو الإمساك.

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