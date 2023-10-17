الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لو فاتك التريند| قوافل التحالف الوطني تستعد لتقديم المساعدات للأشقاء في غزة

لو فاتك التريند
لو فاتك التريند

تنوعت أخبار التريند خلال الساعات الماضية بين سياسية وفنية ورياضية، وتستعرض "الدستور" في نشرة "لو فاتك التريند" أبرزها:

"القاهرة الإخبارية": ملك الأردن يستضيف غدًا قمة رباعية تضم رؤساء مصر وأمريكا وفلسطين

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، في نبأ عاجل، بأن ملك الأردن يستضيف، غدًا، قمة رباعية تضم الرؤساء المصري والأمريكي والفلسطيني، لعقد لقاءات حول سبل وقف الحرب الجارية على غزة، وخطورة تداعياتها على المنطقة.

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 قوافل التحالف الوطني تستعد لتقديم مساعدات للأشقاء في غزة

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أكبر قافلة مساعدات إنسانية إلى الفلسطينيين داخل قطاع غزة المحاصر، وتضم مئات السيارات المحملة بآلاف الأطنان من المواد الغذائية والمساعدات الطبية.

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حماس تحمل الدول الرافضة لوقف إطلاق النار مسئولية استمرار نزيف الدماء

حملت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، الدول التي رفضت مشروع القرار الروسي في مجلس الأمن لوقف القتال وفتح ممرات إنسانية، مسئولية استمرار نزيف دماء المدنيين ف قطاع غزة.

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خالد النبوي يبدأ تحضيرات "إمبراطورية ميم" استعدادا لرمضان

بدأ النجم خالد النبوي تحضيرات مسلسله الرمضاني الجديد "إمبراطورية ميم”  والمنتظر عرضه في موسم رمضان 2024، والمسلسل مأخوذ عن رواية الأديب إحسان عبد القدوس والتي سبق وأن تم تقديمها في فيلم سينمائي من بطولة النجمة الراحلة فاتن حمامة. 

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رونالدو يقود البرتغال لاكتساح البوسنة "بخماسية" فى تصفيات أمم أوروبا

حقق منتخب البرتغال انتصارًا كاسحًا على مضيفه البوسنة والهرسك بخمسة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثامنة من المجموعة العاشرة، بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية لكرة القدم “يورو 2024”، والتي ستُقام في ألمانيا العام المقبل.

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