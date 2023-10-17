رونالدو يقود البرتغال لاكتساح البوسنة "بخماسية" في تصفيات أمم أوروبا

حقق منتخب البرتغال انتصارًا كاسحًا على مضيفه البوسنة والهرسك بخمسة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثامنة من المجموعة العاشرة، بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية لكرة القدم “يورو 2024”، والتي ستُقام في ألمانيا العام المقبل.

افتتح كريستيانو رونالدو التسجيل لمنتخب بلاده البرتغال بهدف أول في الدقيقة الخامسة من ركلة جزاء، قبل أن يعود ويسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 20 من متابعة لتمريرة جواو فيليكس.

وسجل برونو فيرنانديز الهدف الثالث للبرتغاليين في الدقيقة 25، أعقبه زميله جواو كانسيلو بهدف رابع في الدقيقة 32.

واختتم جواو فيليكس مهرجان الأهداف لمنتخب البرتغال بتسجيله الهدف الخامس في الدقيقة 41، مؤكدًا انتصار بلاده.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد البرتغال لـ 24 نقطة في صدارة المجموعة وكان قد ضمن سلفًا التأهل للنهائيات، فيما تجمد رصيد منتخب البوسنة عند 9 نقاط في المركز الخامس، وفقط آماله في التأهل للبطولة.

وفي نفس المجموعة، فاز منتخب سلوفاكيا على ضيفه لوكسمبورج بهدف دون مقابل، كما اكتسح منتخب أيسلندا نظيره ليختشنشتاين بأربعة أهداف دون رد.