الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"مصر لفلسطين مسافة السكة".. قوافل التحالف الوطنى تستعد لتقديم المساعدات للأشقاء فى غزة

قوافل التحالف الوطني
قوافل التحالف الوطني

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أكبر قافلة مساعدات إنسانية إلى الفلسطينيين داخل قطاع غزة المحاصر، وتضم مئات السيارات المحملة بآلاف الأطنان من المواد الغذائية والمساعدات الطبية.

ويشارك عدد كبير من الشباب المصري المطوعين في إعداد المساعدات تحت شعار "مصر لفلسطين مسافة السكة".

وتأتي قافلة المساعدات التي يعدها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتخفيف المعاناة عن الأشقاء الفلسطينيين في ظل استمرار القصف الإسرائيلي العنيف والمستمر ضد غزة. 

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