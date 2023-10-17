الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

خالد النبوي يبدأ تحضيرات "إمبراطورية ميم" استعدادا لرمضان

خالد النبوي
خالد النبوي

بدأ النجم خالد النبوي تحضيرات مسلسله الرمضاني الجديد "إمبراطورية ميم”  والمنتظر عرضه في موسم رمضان 2024، والمسلسل مأخوذ عن رواية الأديب إحسان عبد القدوس والتي سبق وأن تم تقديمها في فيلم سينمائي من بطولة النجمة الراحلة فاتن حمامة. 

وعلمت "الدستور" ان خالد النبوي قام بترشيحه 3 اسماء من نجمات السينما للمشاركة في بطولة العمل وسوف يتم الكشف عن كافة تفاصيل العمل خلال أيام. 

وكانت الشركة المنتجة قد أعلنت التعاقد مع نور النبوي للمشاركة في بطولة المسلسل أمام والده، والعمل مازال في مرحلة الكتابة الأولى لحلقاته.

 ومن المقرر أن يبدأ خالد النبوي تصوير أولى مشاهده في العمل نوفمبر المقبل وفقا للخطة الزمنية الموضوعة من الشركة المنتجة. 

 على جانب آخر  ينتظر خالد النبوي تحديد موعد نهائي لعرض فيلم "أهل الكهف" بدور العرض السينمائي في مصر والذي انتهى من تصويره مؤخرا والعمل تشارك فيه مجموعة كبيرة من الفنانين، حيث تضم قائمة الأبطال: خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبدالرحمن أبوزهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبدالجليل، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

خالد النبوي يشارك في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة 

يذكر أن  النجم خالد النبوي شارك مؤخرا في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واستعرض "النبوي" خلال كلمته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تم خلالها عرض بطولات الجيش المصري على مر التاريخ، والتحديات التي مرت بها مصر على مر العصور، وذلك عن طريق استعراض فيلم تسجيلي باسم "رحلة أمة".

وتحدث "النبوي" عن قدرة مصر وجيشها على تخطي الأزمات، بكونها أمة كبيرة عمل الكثير من الأعداء على ضعفها، ولكنهم فشلوا جميعًا.

النجم خالد النبوي خالد النبوي إمبراطورية ميم مسلسل إمبراطورية ميم مسلسلات رمضان 2024

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