الأحد 24 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

خالد النبوى يتعاقد على مسلسل "إمبراطورية ميم" لرمضان 2024

خالد النبوي
خالد النبوي

تعاقد الفنان خالد النبوي  بشكل رسمي على بطولة المسلسل الدرامي الجديد “إمبراطورية ميم”  والمنتظر عرضه في موسم رمضان 2024. 

والمسلسل مأخوذ عن رواية الأديب إحسان عبد القدوس والتي سبق وأن تم تقديمها في فيلم سينمائي من بطولة النجمة الراحلة فاتن حمامة. 

 

وتجري الشركة المنتجة للمسلسل اجتماعات عمل مكثفة مع النجم خالد النبوي للوقوف على التفاصيل المبدئية للمسلسل وترشيح الأبطال المشاركين في البطولة لتحديد موعد نهائي للتصوير والمتوقع أن يبدأ تصوير أول مشاهد العمل نهاية شهر نوفمبر المقبل عقب الانتهاء من كافة الترتيبات والتحضيرات الخاصة بالمسلسل وتحديد أماكن التصوير. 

 

يذكر أن الشركة المنتجة للعمل تعاقدت مع نور النبوي للمشاركة في بطولة مسلسل "إمبراطورية ميم" ليكون العمل الثاني على التوالي الذي يجمع نور النبوي بوالده الفنان خالد النبوي بعد مسلسل راجعين يا هوى الذي عرض في موسم رمضان قبل الماضي وحقق نجاحا كبيرا. 

 

على جانب آخر يستعد خالد النبوي لتصوير عمل فني جديد وهو فيلم تسجيلي عن حرب أكتوبر، تنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على أن ينطلق التصوير خلال الأيام المقبلة.

فيلم أهل الكهف 

فيما ينتظر خالد النبوي تحديد موعد نهائي لعرض فيلم "أهل الكهف" بدور العرض السينمائي في مصر والذي انتهى من تصويره مؤخرا والعمل تشارك فيه مجموعة كبيرة من الفنانين، حيث تضم قائمة الأبطال: خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبدالرحمن أبوزهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبدالجليل، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

فيلم "أهل الكهف" مأخوذ عن رواية مسرحية من أربع فصول بنفس الاسم للكاتب توفيق الحكيم، وتدور أحداث الرواية حين يستيقظ 3 أشخاص داخل كهف بعد 300 عام من النوم، ويعود الثلاثة إلى المملكة ويصطدموا بتغير شكل الحياة بين الشعب وداخل القصر، ويدخلون في صراع مع الشعور بالوحدة بسبب عدم وجود أي ما يربطهم بحياتهم السابقة، وعدم تقبلهم للحياة بشكلها الجديد، ليكون قرارهم العودة مرة أخرى إلى الكهف انتظارًا للموت. 

خالد النبوي النجم خالد النبوي إمبراطورية ميم مسلسل خالد النبوي الجديد مسلسل إمبراطورية ميم

مواد متعلقة

انطلاق النسخة الثانية من منتدى مصر للإعلام نوفمبر المقبل

عرض الجزء الأول من فيلم "حرب الاستنزاف" على شاشة "الوثائقية".. اليوم

تعيين الإعلامى محمد غانم نائبًا لرئيس قنوات ONTime Sports

فيلم "فوى فوى فوى" يتصدر إيرادات شباك التذاكر بالسينمات

شريف سلامة يسابق الزمن للانتهاء من "العودة" للتفرغ لـ"أسد أسود"

الليلة.. انطلاق أولى حلقات حكاية" الفريدو" لإلهام شاهين وأحمد فهمى

استعدادًا لطرحه بدور العرض.. رامى إمام ينتهى من مونتاج فيلم "أبونسب"

أحمد الطاهرى: إطلاق إصدار نوعى عبر قنوات "المتحدة" للتعريف بإنجازات ومشروعات مصر

الأكثر قراءة

محمد صلاح يتقدم لليفربول بهدف فى شباك وست هام بالدورى الإنجليزى

هبوط اضطراري لطائرة مصرية تحمل 120 راكبًا فى السعودية

سعر البصل اليوم الأحد 24-9-2023

بنك مصر يعلن عن وظائف جديدة.. تعرف على الشروط

كيف أنقذ «السيسى» قطاع البترول من الفوضى؟

عاجل.. عالم الزلازل الهولندى يتنبأ بزلزال مُدمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الابنودى

كيف أنقذ «السيسى» قطاع البترول من الفوضى؟

علي سعدة

مبادرة وطنية

لواء.حمدى البطران

زيارة لبنك فى الأقاليم

د. منى حلمى

حقى الشرعى يا ست هانم

سارة الشلقاني

لغز كيسنجر

د. القس جرجس عوض

كلمة فى حق الرئيس السيسى؟

ماجد حبته

إن عاش اقتصاد أوكرانيا!

د.أحمد الخميسى

عزالدين نجيب.. وطن ملون

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بـ الذكاء الاصطناعى.. قصة الدبابة "باراك" الإسرائيلية الجديدة.. ما مواصفاتها؟ وكيف تعمل؟

فلسطين: نطالب بإجراءات أممية لإجبار إسرائيل على إنهاء احتلالها لأراضينا

الاحتلال الإسرائيلى يشن قصفًا عنيفًا على موقع شرق غزة