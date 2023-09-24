خالد النبوى يتعاقد على مسلسل "إمبراطورية ميم" لرمضان 2024

تعاقد الفنان خالد النبوي بشكل رسمي على بطولة المسلسل الدرامي الجديد “إمبراطورية ميم” والمنتظر عرضه في موسم رمضان 2024.

والمسلسل مأخوذ عن رواية الأديب إحسان عبد القدوس والتي سبق وأن تم تقديمها في فيلم سينمائي من بطولة النجمة الراحلة فاتن حمامة.

وتجري الشركة المنتجة للمسلسل اجتماعات عمل مكثفة مع النجم خالد النبوي للوقوف على التفاصيل المبدئية للمسلسل وترشيح الأبطال المشاركين في البطولة لتحديد موعد نهائي للتصوير والمتوقع أن يبدأ تصوير أول مشاهد العمل نهاية شهر نوفمبر المقبل عقب الانتهاء من كافة الترتيبات والتحضيرات الخاصة بالمسلسل وتحديد أماكن التصوير.

يذكر أن الشركة المنتجة للعمل تعاقدت مع نور النبوي للمشاركة في بطولة مسلسل "إمبراطورية ميم" ليكون العمل الثاني على التوالي الذي يجمع نور النبوي بوالده الفنان خالد النبوي بعد مسلسل راجعين يا هوى الذي عرض في موسم رمضان قبل الماضي وحقق نجاحا كبيرا.

على جانب آخر يستعد خالد النبوي لتصوير عمل فني جديد وهو فيلم تسجيلي عن حرب أكتوبر، تنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على أن ينطلق التصوير خلال الأيام المقبلة.

فيلم أهل الكهف

فيما ينتظر خالد النبوي تحديد موعد نهائي لعرض فيلم "أهل الكهف" بدور العرض السينمائي في مصر والذي انتهى من تصويره مؤخرا والعمل تشارك فيه مجموعة كبيرة من الفنانين، حيث تضم قائمة الأبطال: خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبدالرحمن أبوزهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبدالجليل، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

فيلم "أهل الكهف" مأخوذ عن رواية مسرحية من أربع فصول بنفس الاسم للكاتب توفيق الحكيم، وتدور أحداث الرواية حين يستيقظ 3 أشخاص داخل كهف بعد 300 عام من النوم، ويعود الثلاثة إلى المملكة ويصطدموا بتغير شكل الحياة بين الشعب وداخل القصر، ويدخلون في صراع مع الشعور بالوحدة بسبب عدم وجود أي ما يربطهم بحياتهم السابقة، وعدم تقبلهم للحياة بشكلها الجديد، ليكون قرارهم العودة مرة أخرى إلى الكهف انتظارًا للموت.