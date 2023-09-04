خالد النبوى ينتظر عرض أهل الكهف ويستعد لتصوير عمل جديد

يشهد الفنان خالد النبوي حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية بعدما حقق نجاحًا كبيرًا في مسلسل رسالة الإمام الشافعي الذي عرض خلال موسم رمضان الماضي.

ويستعد النبوي لتصوير عمل فني جديد وهو فيلم تسجيلي عن حرب أكتوبر، تنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على أن ينطلق التصوير خلال الأيام المقبلة.

بينما ينتظر عرض فيلمه “أهل الكهف” الذي انتهى من تصويره خلال الفترة الماضية وتدور أحداثه في 3 عصور، ويتناول قصة أهل الكهف بمعالجة درامية ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم منهم محمود حميدة، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد، مصطفى فهمي، عبدالرحمن أبوزهرة، هاجر أحمد وإنتاج محمد الرشيدي.

“رسالة الإمام” بطولة خالد النبوى، أروى جودة، نضال الشافعى، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعى، سلمى أبوضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرون سيتم الإعلان عن أسمائهم قريبًا والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر".

كان محمد هشام عبية، المشرف العام على كتابة مسلسل رسالة الإمام، أكد أن المسلسل يتناول آخر 6 سنوات من حياة الإمام الشافعي، والتي قضاها في مصر، وتأثره بالحضارة المصرية، والتي امتدت حتى يومنا، متمنيًا أن ينال المسلسل إعجاب الجمهور بعد المجهود المبذول فيه.

واستعانت الشركة المنتجة بمراجع تاريخى يلازم فريق المسلسل طوال فترة التصوير، إضافة إلى مراجعة الحلقات بشكل مستمر من قبل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، وكذلك وجود مراجع لغوى للسيناريو، لاسيما أنه يتم تقديم العمل باللغة العربية الفصحى، إضافة إلى أن الفترة الماضية شهدت تدريب الفنانين المشاركين فى البطولة على ركوب الخيل والمبارزة بالسيف.