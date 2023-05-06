الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد نجاح رسالة الإمام.. خالد النبوى يستأنف تصوير "أهل الكهف"

خالد النبوي
خالد النبوي

حقق النجم خالد النبوي نجاحًا جماهيريًا كبيرًا خلال موسم رمضان المنقضي، بخوضه بطولة مسلسل "رسالة الإمام"، والذي حصد نسب مشاهدات عالية، وناقش وقائع تاريخية للإمام الشافعي.

 

في سياق مختلف وبعد النجاح الكبير الذي حققه  مسلسل "رسالة الإمام" يستعد الفنان خالد النبوي لاستئناف تصوير فيلمه الجديد "أهل الكهف" بعد عدة تأجيلات، ليدخل لوكيشن التصوير خلال أيام، وكان انتهى وفريق العمل من تصوير 50% من مشاهد العمل، ومن المفترض طرحه خلال موسم عيد الأضحى المقبل.


تدور أحداث الفيلم في فترة زمنية قديمة، وتعود قصة فيلم "أهل الكهف" إلى صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون، ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل.

 

وتدخل النجمة غادة عادل ضمن أحداث دورها بفيلم "أهل الكهف"، فى صراعات كبيرة مع النجم خالد النبوى، حيث تقف مع الملك ضده، والذى يجسده الفنان مصطفى فهمى، والفيلم يتناول قصصًا وحكايات تاريخية مشوقة.

 

الفيلم بطولة: النجم خالد النبوي، غادة عادل، محمود حميدة، مصطفى فهمي، عمرو عبدالجليل، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، صبري فواز، عبدالرحمن أبوزهرة، هاجر أحمد، ماجد المصري، وعدد كبير من نجوم الصف الأول، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.

 

أما مسلسل "رسالة الإمام"، فيشارك في بطولته كل من بطولة خالد النبوي، وأروى جودة، ونضال الشافعى، وخالد أنور، وليد فواز، وجيهان خليل، وحمزة العيلى، وأحمد الرافعي، وسلمى أبوضيف، ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريان خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، وآخرون.

استئناف تصوير أحداث الفيلم دورها خلال جيهان خليل رسالة الإمام عمرو عرفة عمرو عبدالجليل

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