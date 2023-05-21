الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

خالد النبوي يروج لفيلم "أهل الكهف" يصورة رفقة عمرو عرفة: شخصية جديدة

كواليس أهل الكهف
كواليس أهل الكهف

يستعد الفنان خالد النبوي لطرح فيلمه “أهل الكهف” بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة،بعدما ينتهي من تصويره حيث لم يتبقى لهم سوى أيام قليلة.

وروج “النبوي” للفيلم من خلال نشر صورة له برفقة المخرج عمرو عرفة، وذلك عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” وعلق قائلًا: “شخصية جديدة بقى فيلم أهل الكهف عن رواية الأستاذ توفيق الحكيم.. سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر إخراج عمرو عرفة”.

 

ويُشارك في فيلم أهل الكهف إلى جانب خالد النبوي مجموعة كبيرة من الفنانين منهم: محمود حميدة، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، بيومي فؤاد، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، فتحي عبد الوهاب، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، وعدد آخر كبير من الفنانين، ومن إخراج عمرو عرفة، وتأليف أيمن بهجت قمر.

يُشار إلى أن خالد النبوي خاض المارثون الرمضاني من خلال مسلسل رسالة الإمام الذي قدم من خلاله شخصية الإمام الشافعي، مع مجموعة من الفنانين منهم: جمال عبد الناصر، وليد فواز، حمزة العيلي، نضال الشافعي، سماح السعيد، أروى جودة، سلمى أبو ضيف وغيرهم، وهو من إخراج الليث حجو وتأليف محمد هشام عبية.

الوهاب إلى المارثون الرمضان المارثون الرمضاني الفنان خالد النبوي حكيم حمو توفيق الحكيم عدم عرض شخصية

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