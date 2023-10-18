الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

تعرف على الأطعمة التي تساهم في صحة الجهاز الهضمي

الجهاز الهضمي
الجهاز الهضمي

تعب الجهاز الهضمي حالة تشير إلى وجود اضطرابات أو مشاكل في وظائف الجهاز الهضمي، ويمكن أن يتسبب التعب الهضمي في أعراض مثل آلام البطن، انتفاخ البطن، غثيان، قرحة المعدة، والإسهال أو الإمساك.

ويرجع تعب الجهاز الهضمي إلى عدة أسباب تشمل:

 سوء التغذية

 من خلال تناول الطعام غير الصحي أو فقدان التوازن في النظام الغذائي يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الهضم وتعب الجهاز الهضمي.

التوتر والقلق

يمكن أن يؤثر التوتر النفسي والقلق على وظائف الجهاز الهضمي ويسبب تعبًا هضميًا.

الأمراض المزمنة

 بعض الأمراض المزمنة مثل التهاب الأمعاء، والقرحة المعدية، ومتلازمة القولون العصبي يمكن أن تتسبب في تعب الجهاز الهضمي.

استخدام بعض الأدوية

 بعض الأدوية مثل المضادات الحيوية والمسكنات قد تسبب تهيجًا للجهاز الهضمي وتسبب تعبًا.

وتلعب الأطعمة دورًا هامًا في صحة الجهاز الهضمي لتعزيز عملية الهضم والحفاظ على صحة الأمعاء.

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ويرصد "الدستور" بعض الأطعمة التي يمكن أن تكون مفيدة:

الألياف الغذائية

 توفر الألياف الغذائية الطعام للبكتيريا النافعة في الأمعاء وتساعد على تحسين حركة الأمعاء، يمكن العثور على الألياف في الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات.

الزبادي واللبن المختمر

يحتوي الزبادي واللبن المختمر على بكتيريا نافعة مثل اللاكتوباسيلوس والبيفيدوباكتيريا التي تساعد في تحسين صحة الجهاز الهضمي وتعزيز التوازن البكتيري في الأمعاء.

الفواكه والخضروات

 تحتوي الفواكه والخضروات على فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة تساهم في صحة الهضم وتعزز حركة الأمعاء. يفضل تناولها بشكل منتظم وفقًا للتوصيات الغذائية.

 

الماء

 شرب كمية كافية من الماء يساعد في ترطيب الأمعاء وتسهيل حركة المواد الغذائية عبر الجهاز الهضمي.

 

الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مركبات مضادة للأكسدة تساعد في تهدئة الالتهابات وتعزيز صحة الجهاز الهضمي.

 

الأسماك الدهنية

 مثل السلمون والسردين والتونة، حيث تحتوي على أحماض دهنية أوميغا-3 التي تساعد في تقليل التهابات الأمعاء وتعزيز صحة الجهاز الهضمي.

 

المكسرات والبذور

 مثل اللوز والجوز والكتان والشيا، حيث تحتوي على ألياف ودهون صحية تساعد في تحسين حركة الأمعاء وتعزيز صحة الجهاز الهضمي.

 

الزيوت الصحية

 مثل زيت الزيتون وزيت جوز الهند، حيث يحتويان على مركبات مضادة للأكسدة وتساعد في تهدئة الالتهابات وتعزيز صحة الجهاز الهضمي.

 

التوابل الهضمية

 مثل الزنجبيل والكمون والقرفة، حيث تحتوي على خصائص مهدئة للجهاز الهضمي وتعزز عملية الهضم.

الجهاز الهضمي وظائف الجهاز الهضمي التعب الهضمي انتفاخ البطن سوء التغذية

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