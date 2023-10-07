الأحد 08 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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استشاري الجهاز الهضمي: مبادرة "100 مليون صحة" قدمت الكشف لـ 60 مليون مواطن 

100 مليون صحة
100 مليون صحة

قال الدكتور محمد عاصم خورشيد، استشاري الجهاز الهضمي والكبد، إن  مبادرة 100 مليون صحة تعتبر من المبادرات التي تحدث عنها العالم أجمع، وكان الغرض منها هو القدرة على التخلص من فيروس سي. 

وأضاف الدكتور محمد عاصم خورشيد، خلال مداخلة عبر فضائية extra news، أن فيروس سي كان أكثر مرض منتشر لدينا في مصر، حيث لم يخلو بيت في مصر من مريض به، كما أن مصر كانت من أكثر الدول التي تعاني منه، حيث إن 20% من المصريين كانوا يعانون منه.

الكشف على 60 مليون مواطن 

وأوضح أن مبادرة 100 مليون صحة استطاعت أن تكشف على 60 مليون مواطن والتأكد من خلوهم من فيروس سي، ومن ثم تقديم العلاج اللازم لمن يثبت إصابته بالفيروس، وقد حدث ذلك في فترة وجيزة وهو ما أبهر العالم كله، لتعلن منظمة الصحة العالمية أن مصر اليوم دولة خالية من فيروس سي، وهو ما يعتبر إنجازا رهيبا.

وتابع: “كما نجحت مبادرة 100 مليون صحة في حصر الأمراض المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، مثل الضغط، والسكر والغسيل الكلوي، ومن ثم معرفة مدى حجم المشاكل الصحية لتبدأ المبادرات”. 

المبادرات الرئاسية الصحية مبادرة 100 مليون صحة فيروس سي الدكتور محمد عاصم خورشيد استشاري الجهاز الهضمي

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