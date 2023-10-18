مران الأهلي.. الفريق يختتم استعداده وانتظام الدوليين قبل السفر إلى تنزانيا
اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته صباح اليوم ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادًا للسفر عصر اليوم إلى تنزانيا لمواجهة فريق سيمبا في أولى مباريات بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.
وعقد مارسيل، كولر المدير الفني للفريق، محاضرة للاعبين، ناقش خلالها عددًا من الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالاستعداد للمباراة المرتقبة.
وأدى اللاعبون فقرات بدنية تحت إشراف أندرياس أندويا مخطط الأحمال، قبل استكمال بقية المران الذي اشتمل على تنفيذ العديد من الجمل الفنية وتقسيمة كرة قوية.
وكان الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، والكابتن سمير عدلي المدير الإداري، قد سبقا البعثة إلى تنزانيا؛ للاطمئنان على كافة الترتيبات الإدارية، وتذليل أي صعوبات إن وجدت، وتوفير كافة الأجواء التي تساعد الفريق على تحقيق أهدافه.
شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي انتظام اللاعبين الدوليين بعد الانتهاء من المشاركة مع المنتخب الوطني في معسكره الأخير بالإمارات وخوض وديتي زامبيا والجزائر.
وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة للاعبين، ناقش خلالها عددا من الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالاستعداد للمباراة المرتقبة.
وأدى اللاعبون فقرات بدنية تحت اشراف أندرياس اندويا مخطط الأحمال، قبل استكمال بقية المران الذي اشتمل على تنفيذ العديد من الجمل الفنية وتقسيمة كرة قوية.
وكان الكابتن خالد بيبو مدير الكرة، والكابتن سمير عدلي المدير الإداري، قد سبقا البعثة إلى تنزانيا للاطمئنان على كافة الترتيبات الإدارية، وتذليل أي صعوبات إن وجدت، وتوفير كافة الأجواء التي تساعد الفريق على تحقيق أهدافه.
مران الأهلي| «كولر» يجتمع مع الجهاز المعاون
في المقابل مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقد اجتماعًا مع الجهاز المعاون له على هامش المران الذي خاضه الفريق صباح اليوم؛ استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.
وناقش كولر مع الجهاز المعاون آخر الترتيبات الخاصة بالسفر إلى تنزانيا لخوض المباراة، وبرنامج تجهيز اللاعبين على الوجه الأمثل.
وعقد كولر محاضرة للاعبين، ناقش خلالها عددا من الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالاستعداد للمباراة المرتقبة.
وأدى اللاعبون فقرات بدنية تحت إشراف اندرياس اندويا مخطط الأحمال، قبل استكمال بقية المران الذي اشتمل على تنفيذ العديد من الجمل الفنية وتقسيمة كرة قوية.