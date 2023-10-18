مران الأهلي.. الفريق يختتم استعداده وانتظام الدوليين قبل السفر إلى تنزانيا

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته صباح اليوم ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادًا للسفر عصر اليوم إلى ‏تنزانيا ‏لمواجهة فريق سيمبا في أولى مباريات بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.‏

وعقد مارسيل، كولر المدير الفني للفريق، محاضرة للاعبين، ناقش خلالها عددًا من الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالاستعداد ‏للمباراة ‏المرتقبة.‏

وأدى اللاعبون فقرات بدنية تحت إشراف أندرياس أندويا مخطط الأحمال، قبل استكمال بقية المران الذي اشتمل على تنفيذ العديد ‏من ‏الجمل الفنية وتقسيمة كرة قوية.‏

وكان الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، والكابتن سمير عدلي المدير الإداري، قد سبقا البعثة إلى تنزانيا؛ للاطمئنان على كافة الترتيبات ‏الإدارية، ‏وتذليل أي صعوبات إن وجدت، وتوفير كافة الأجواء التي تساعد الفريق على تحقيق أهدافه‎.‎

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي انتظام اللاعبين الدوليين بعد الانتهاء من المشاركة مع المنتخب الوطني ‏في ‏معسكره الأخير بالإمارات وخوض وديتي زامبيا والجزائر.‏

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة للاعبين، ناقش خلالها عددا من الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالاستعداد ‏للمباراة ‏المرتقبة.‏

وأدى اللاعبون فقرات بدنية تحت اشراف أندرياس اندويا مخطط الأحمال، قبل استكمال بقية المران الذي اشتمل على تنفيذ العديد ‏من ‏الجمل الفنية وتقسيمة كرة قوية.‏

وكان الكابتن خالد بيبو مدير الكرة، والكابتن سمير عدلي المدير الإداري، قد سبقا البعثة إلى تنزانيا للاطمئنان على كافة الترتيبات ‏الإدارية، ‏وتذليل أي صعوبات إن وجدت، وتوفير كافة الأجواء التي تساعد الفريق على تحقيق أهدافه‎.‎

مران الأهلي| «كولر» يجتمع مع الجهاز المعاون

في المقابل مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقد اجتماعًا مع الجهاز المعاون له على هامش المران الذي خاضه ‏الفريق ‏صباح اليوم؛ استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.‏

وناقش كولر مع الجهاز المعاون آخر الترتيبات الخاصة بالسفر إلى تنزانيا لخوض المباراة، وبرنامج تجهيز اللاعبين على الوجه ‏الأمثل. ‏

وعقد كولر محاضرة للاعبين، ناقش خلالها عددا من الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالاستعداد للمباراة المرتقبة.‏

وأدى اللاعبون فقرات بدنية تحت إشراف اندرياس اندويا مخطط الأحمال، قبل استكمال بقية المران الذي اشتمل على تنفيذ العديد ‏من ‏الجمل الفنية وتقسيمة كرة قوية.‏