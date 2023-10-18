الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نتنياهو لبايدن: لن نسمح لمصر بفتح معبر رفح أو إدخال مساعدات إلى قطاع غزة

نتنياهو
نتنياهو

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لرئيس الإمريكي جو بايدن، أنهم لن يسمحوا لمصر بفتح معبر رفح أو إدخال مساعدات إلي قطاع غزة، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية نبأ عاجل لها.

واستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الرئيس الأمريكي جو بايدن عقب الهبوط من الطائرة الساعة 11:01 صباحًا بالتوقيت المحلي.

أسئلة صعبة

وصرّح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، للصحفيين على متن طائرة الرئاسة، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يهدف إلى طرح «أسئلة صعبة»، لكنه يؤكد على علاقته «كصديق حقيقي لإسرائيل» عندما يلتقي مسئولين إسرائيليين في تل أبيب، اليوم الأربعاء.

وأضاف أن بايدن سيبدأ زيارته بالاجتماع مع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، يليه اجتماع موسع مع الحكومة الإسرائيلية.

وتابع كيربي: «سوف يطرح بعض الأسئلة الصعبة»، بما في ذلك حول «إلى أين يعتقدون أنهم ذاهبون». واستطرد: «سوف يسأل كصديق، صديق حقيقي لإسرائيل».

ويخطط بايدن للتأكيد على أنه لا يريد أن يتسع الصراع، حسب كيربي، وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي إنه يهدف أيضا إلى معالجة الوضع الإنساني في غزة وفتح قضية الرهائن.

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