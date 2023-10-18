الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 18-10-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 18-10-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات الدولية والقارية خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

ومن أبرز مواعيد مباريات اليوم إقامة العديد من المواجهات القوية في دوري القسم الثاني ب المصري، للموسم الجاري 2023 -2024.

مواعيد مباريات اليوم في دوري القسم الثاني بـ المصري

- مباراة مركز شباب كوم حمادة ضد دلفي: في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- مباراة الهلال بالضبعة ضد الحمام: في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- مباراة طلائع الأسطول ضد الإسكندرية للبترول: في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- مباراة الأوليمبي ضد سبورتنج: في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- مباراة المجد السكندري ضد ألعاب دمنهور: في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- مباراة بني عبيد ضد بايونيرز: في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- مباراة تلا ضد كفر الشيخ: في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- مباراة المنصورة ضد بلقاس: في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- مباراة صيد المحلة ضد نبروه: في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- مباراة القزازين ضد مالية كفر الزيات: في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

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مواعيد مباريات اليوم في الدوري البرازيلي

- مباراة جريميو ضد أتليتيكو باراناينسي: في تمام الساعة الواحدة صباحًا بعد منتصف الليل.

- مباراة كوريتيبا ضد كويابا: في تمام الساعة الثانية صباحًا بعد منتصف الليل.

- مباراة أميريكا مينيرو ضد بوتافوجو: في تمام الساعة الثانية صباحًا بعد منتصف الليل.

مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة دوري القسم الثاني ب المصري الدوري البرازيلي سبورتنج المنصورة مواعيد مباريات اليوم الأربعاء

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