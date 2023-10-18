القسم الثاني "ب".. الأوليمبي يواجه سبورتنج والمجد يستضيف دمنهور

تقام في الرابعة عصر اليوم اليوم خمس مباريات في الأسبوع الثاني للمجموعة الثالثة " 2 " في دوري القسم الثاني " ب " حيث يستضيف الأوليمبي بقيادة محمد كيتا فريق سبورتنج بقيادة أحمد فاروق بملعب عز الدين يعقوب يالإسكندرية ويملك سبورتنج ثلاث نقاط من الفوز على طلائع الأسطول بهدف دون رد في الأسبوع الأول بينما يملك الأوليمبي نقطة واحدة من التعادل مع دمنهور 1-1 ويسعى الأوليمبي لتحقيق فوزه الأول خاصة أنه أحد المرشحين للمنافسة على قمة المجموعة بينما يسعى سبورتنج لتحقيق نتيجة إيجابية والبقاء على قمة جدول المجموعة .

ويستضيف مركز شباب كوم حمادة بقيادة حسن مصطفى نجم الأهلي والزمالك السابق فريق دلفي ويسعى مركز شباب كوم حمادة لتحقيق الفوز الثاني والانفراد بقمة المجموعة بعد فوزه في الأسبوع الأول على الإسكندرية للبترول بينما يسعى دلفي لتحقيق فوزه الأول بعد تعادله مع هلال مطروح .

وفي ديربي مطروح يحل الحمام بقيادة محمد كابوريا ضيفا على فريق هلال مطروح بقيادة أبو العينين شحاتة بملعب المدينة الشبابية ويملك كل فريق نقطة واحدة من تعادل هلال مطروح مع دلفي بدون أهداف وتعادل الحمام مع المجد بنفس النتيجة.

هلال مطروح تعادل في الجولة الأولى مع دلفي

وفي مباراة الجريحين يلتقي طلائع الأسطول مع الإسكندرية للبترول وتعرض الفريقان للهزيمة في الأسبوع الأول حيث خسر طلائع الأسطول أمام سبورتنج بهدف دون رد وخسر الإسكندرية للبترول أمام مركز شباب كوم حمادة 1-2 وبالتالي يسعى كل فريق لتحقيق الانتصار الأول.

وفي مباراة البحث عن الفوز الأول يستضيف المجد السكندري فريق دمنهور بملعب ستاد جامعة الإسكندرية ولكل منهما نقطة واحدة من التعادل في الأسبوع الأول حيث تعادل المجد مع الحمام بدون أهداف وتعادل دمنهور مع الأوليمبي 1-1 في بداية جيدة للفريق الدمنهوري الصاعد من القسم الثالث .