61 هدفا و15 انتصارا حصيلة الأسبوع الأول لدوري القسم الثاني "ب"

كانت مباريات الأسبوع الأول لمسابقة دوري القسم الثاني "ب" بمثابة رسالة للجميع أن الدوري سيكون قويا وسيشهد منافسة شرسة على الصعود لدوري المحترفين خاصة أن عدد المباريات قليل جدا، حيث تخوض بعض الفرق 16 مباراة وتخوض فرق أخرى 18 مباراة.

دوري القسم الثاني "ب" يتكون من ثلاث مجموعات تقسم كل مجموعة إلى مجموعتين "1" و"2" وتلعب كل مجموعة بنظام الدوري من دورين ويتأهل أول كل مجموعة "6 فرق" لدوري المحترفين ثم يلعب أول المجموعة الأولى " 1 " مع أول المجموعة الأولى " 2 " وأول المجموعة الثانية "1" مع أول المجموعة الثانية "2" وأول المجموعة الثالثة "1" مع أول المجموعة الثالثة "2" وتتأهل الفرق الثلاثة الفائزة لخوض دورة رباعية مع ثالث دوري المحترفين يصعد منه فريق واحد للدوري الممتاز.

61 هدفا في 26 مباراة

مواجهات الأسبوع الأول لدوري القسم الثاني " ب " شهدت تسجيل 61 هدفا في 26 مباراة وانتهت 15 مباراة بالفوز و11 مباراة بالتعادل.

وحقق منتخب السويس بقيادة ميمي فريد الفوز الأكبر في الأسبوع الأول على مستقبل سبورت 5-2 كما فاز الترسانة على مركز شباب طامية برباعية نظيفة وفاز أسمنت أسيوط على الأقصر 4-1 وشهد الأسبوع الأول غياب 4 فرق لحصولها على راحة وهى طهطا في المجموعة الأولى " 1 " ونجوم مصر في المجموعة الأولى " 2 " ونجمة سيناء في المجموعة الثانية " 1 " وألو إيجيبت في المجموعة الثانية " 2 ".

فريق الترسانة

الترسانة وكوم حمادة والسويس في الصدارة

تصدرت فرق أسمنت أسيوط والألومنيوم وكيما أسوان المجموعة الأولى " 1 " ولكل منهم ثلاث نقاط وتواجد فريقا الترسانة ومركز شباب مغاغة في صدارة المجموعة الأولى " 2 " ولكل منهما ثلاث نقاط.

وتصدرت فرق منتخب السويس وجنوب سيناء والعبور المجموعة الثانية " 1 " ولكل منهم ثلاث نقاط ،،وتصدرت فرق الانتاج الحربي وكهرباء الإسماعيلية وبورفؤاد المجموعة الثانية " 2 " ولكل منهم ثلاث نقاط.

وتصدر فريقا بني عبيد وبايونيرز المجموعة الثالثة " 1 " ولكل منهما ثلاث نقاط في حين يتصدر مركز شباب كوم حمادة وسبورتنج المجموعة الثالثة " 2 " ولكل منهما ثلاث نقاط وستقام مباريات الأسبوع الثاني أيام الأربعاء والخميس والجمعة المقبلين.