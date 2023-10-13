الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

القسم الثاني "ب".. فوز الترسانة وأسمنت أسيوط وكيما وفي مجموعة الصعيد

الترسانة حقق فوزا
الترسانة حقق فوزا كبيرا على طامية

حفلت المباريات التي أقيمت اليوم في الأسبوع الأول بالمجموعة الأولى 1 و2 في دوري القسم الثاني "ب" بالمتعة والإثارة والغزارة التهديفية والمفاجآت.

فوز الألومنيوم وكيما في المجموعة “ 1 ” 

في المجموعة الأولى " 1 " فاز الألومنيوم على قوص بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أدارها الحكم أبوبكر عبد الحى.

انتهى الشوط الأول بتقدم الألومنيوم بهدف سجله أسلم رمضان وفي الشوط الثاني سجل محمود كمال ثم قلص قوص الفارق.

ونجح أسمنت أسيوط في تحويل تأخره أمام الأقصر بهدف إلى الفوز 4-1 في المباراة التي أدارها الحكم هيثم الشريف.

انتهى الشوط الأول بتقدم الأقصر بهدف وفي الشوط الثاني تعادل أسمنت أسيوط عن طريق محمد كيتو وأضاف فرانسيس ومحمود أيمن وعبد الرحمن مانو الأهداف الثاني والثالث والرابع.

وفاز كيما خارج أرضه على شبان قنا  2-1 في المباراة التي أدارها الحكم إبراهيم رمضان، انتهى الشوط الأول بتقدم كيما بهدفين سجلهما نافيو وسلام وفي الشوط الثاني سجل شبان قنا هدفه الوحيد.

وتعادل ملوي مع ديروط بهدفين لكل منهما وانتهى الشوط الأول بتقدم ملوي بهدف سجله مصطفى وافي في الدقيقة 40 وفي الشوط الثاني تعادل ديروط عن طريق أحمد سليم "حوامدية" ثم سجل رمضان ربيع الهدف الثاني لملوي وقبل نهاية المباراة سجل أحمد فاروق هدف التعادل لديروط.

فريق ملوي

الترسانة يحقق الفوز الأكبر في المجموعة “ 2 ”

وفي المجموعة الأولى " 2 " حقق الترسانة فوزا كبيرا على مركز شباب طامية بأربعة أهداف نظيفة جاءت في الشوط الثاني  عن طريق أوتو " هدفين " ومحمد ناجح وميدو العطار وأدارالمباراة الحكم محمد طارق عبد الرحيم.

وتعادل المنيا مع بني مزاربهدف لكل منهما في المباراة التي أدارها الحكم عصام بكر..جاء الهدفان في الشوط الثاني وتقدم بني مزار بهدف سجله عبد الرحمن أبوسريع " دودي " في الدقيقة 57 وتعادل عمرو رضا للمنيا في الدقيقة 88  .

وفاز مركز شباب مغاغة على تليفونات بني سويف 2-1.. انتهى الشوط الأول بتقدم شباب مغاغة بهدفين سجلهما كريسبو وفي الشوط الثاني سجل التليفونات هدف تقليص الفارق.

وتعادل الفيوم مع الواسطى بدون أهداف في المباراة التي أدارها الحكم إبراهيم شاهين.

دوري القسم الثاني ب الترسانة أسمنت أسيوط كيما المنيا

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