تبدأ 24 سبتمبر.. مواعيد مباريات الدور الأول من دوري المحترفين

أعلنت لجنة مسابقات القسم الثاني باتحاد الكرة، الجدول الكامل لمباريات دوري القسم الثاني " أ " المعروف إعلاميا باسم دوري المحترفين، وستبدأ المسابقة يوم الأحد 24 سبتمبر الجاري وينتهي الدور الأول يوم 29 يناير المقبل.

ويشارك 20 فريقًا في دوري المحترفين وهم أسوان وغزل المحلة وحرس الحدود الهابطين من الدوري الممتاز ومعهم 14 ناديا صعدوا من القسم الثاني وهم لافيينا وبترول أسيوط والنصر للتعدين والمقاصة والسكة الحديد ووادي دجلة والقناة وبتروجت والاتصالات وطنطا والجمهورية شبين ودكرنس وأبوقير للأسمدة وبروكسي وثلاثة فرق صعدت من القسم الثالث وهى مكادي ووالنجوم وراية .

وتلعب الفرق الـ20 بنظام الدوري من دور واحد ثم تلعب الفرق الحاصلة على المراكز من الأول إلى العاشر دوري آخر من دور واحد يصعد منه فريقان للدوري الممتاز. ويشارك الفريق صاحب المركز الثالث في دورة ترقي مع أوائل مجموعات القسم الثاني لتحديد فرق واحد يصعد للدوري الممتاز.

أما الفرق التي تحتل المراكز من الحادي عشر إلى العشرين فتلعب دوري من دور واحد تهبط بعده ستة أندية للقسم الثاني "ب".

وجاء الاتفاق على إقامة الدوري من دور واحد للمساهمة في تقليل عدد المباريات التى يخوضها كل فريق لتصبح 28 مباراة فى الموسم بأكمله بدلًا من 38 مباراة فى حال إقامة المسابقة بنظام الدورى من دورين على اعتبار أن ذلك سيقلل من التكاليف المالية التى تتكبدها الأندية نتيجة السفر لخوض المباريات خارج الأرض.

مبار يات الأسبوع الأول في دوري المحترفين

الأحد 24 سبمتبر 2023

السكة الحديد × لافيينا

حرس الحدود |× أبوقير للأسمدة

الإثنين 25 سبتمبر 2023

وادي دجلة × المقاصة

النصر للتعدين × بترول أسيوط

بتروجت × أسوان

النجوم × مكادي

الثلاثاء 26 سبتمبر 2023

طنطا × راية

دكرنس × الاتصالات

الجمهورية شبين × غزل المحلة

بروكسي × القناة