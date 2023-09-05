ميركاتو المظاليم.. دكرنس يضم فيليكس وأبوقير للأسمدة يتعاقد مع مهاجم إنبي

مع اقتراب غلق باب القيد يزداد ميركاتو المظاليم اشتعالا في ظل تنافس أندية دوري المحترفين ودوري القسم الثاني على تدعيم صفوفها قبل بداية الموسم الجديد، وشهدت الساعات الماضية تعاقد نادي بترول أسيوط الذي يلعب في دوري المحترفين مع علي السيد برقي لاعب طلائع الجيش مواليد 2001 ومحمد وليد لاعب نجمة سيناء.

وتعاقد نادي الجمهورية شبين مع محمد شوقي لاعب دكرنس على سبيل الإعارة لمدة موسم، وأبرم ونادي غزل المحلة بابرام ثلاث صفقات بالتعاقد مع عبد الرحمن يوسف "بودي" وعمرو الجزار لاعبي العبور ورجب مارو مهاجم لافيينا.

وليد توفيق يحمي عرين النجوم

وضم نادي دكرنس محمد فيلكس لاعب بورتو السويس، وتعاقد نادي راية مع محمد عرابي لاعب النصر، أبو قير للأسمدة يضم إبراهيم جلال مهاجم إنبي.

وتعاقد نادي النصر للتعدين مع أيمن ندا لاعب بايونيرز، ونادي النجوم يضم وليد توفيق حارس مرمي المنيا.

وفي دوري القسم الثاني تعاقد نادي منتخب السويس مع فتحي السعيد مهاجم لافيينا على سبيل الإعارة. وأبرم الأوليمبي صفقتين من الدوري الممتاز بالتعاقد مع محمد عبد الرحمن لعبة لاعب البنك الأهلي وحسن طارق لاعب فاركو. وتعاقد نادي الالومنيوم مع حمادة المعناوي لاعب منتخب السويس.

وليد توفيق بعد توقيعه لنادي النجوم

المنيا يضم رضا عبد العال

وضم نادي المنيا رضا عبد العال لاعب دكرنس، وأبرم شباب مغاغة الصاعد حديثا لدوري القسم الثاني ثلاث صفقات بضم أنور أنور لاعب ملوي و فارس طه " الصاروخ " لاعب البنك الأهلي واتحاد الشرطة السابق وعبد الرحمن معتصم لاعب ناصر الفكرية.

وتعاقد نادي تيم إف سي مع محمود فؤاد لاعب المرج، ونادي نبروه ضم مصطفى ناصر لاعب الترسانة وتعاقد الأقصرمع عمرو علي لاعب الألومنيوم.

وقام نادي كهرباء الإسماعيلية بضم إسلام أشرف مدافع انبي والمصرى بالسلوم السابق..وتعاقد نادي العبور مع محمد مجدي كريسبو لاعب أبو قير للأسمدة.

وتعاقد نادي تليفونات بني سويف مع شادي محمد لاعب فيوتشرمواليد 2001، وضم مركز شباب تلا عماد سليمان لاعب غزل شبين، والمريخ البورسعيدي مع عمر خالد لاعب القناة على سبيل الإعارة، وتعاقد نادي بورفؤاد مع محمد عزازي لاعب المصرية للاتصالات.