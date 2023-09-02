ميركاتو المظاليم.. دكرنس يضم 9 لاعبين دفعة واحدة وطنطا يخطف نجم أسوان

شهدت الساعات الماضية، رواجا كبيرا في سوق انتقالات اللاعبين لأندية دوري المحترفين ودوري القسم الثاني استعدادا للموسم الجديد الذي ينطلق منتصف شهر سبتمبر الجاري.

وتصدر نادي دكرنس ميركاتو المظاليم خلال الساعات الماضية بتعاقده مع 9 لاعبين هم محمد رضا لاعب الحمام والنيجيري ساليسو مبارك لاعب حرس الحدود وكاظم صبري وأحمد عصام شيكو لاعبى النصر ومحمد العربي حارس النصر ومحمد حسن شائلي لاعب البنك الأهلي وباسم عبد العزيز لاعب الانتاج الحربي وزياد ياسر لاعب كفر الشيخ ومحمود جريشه لاعب الأوليمبي.

وضم نادي طنطا فارس طارق لاعب الأهلي السابق والحسيني سمير لاعب أسوان الذي كان قد قام بالتوقيع لنادي القناة ثم فسخ تعاقده معه. وتعاقد نادي لافيينا مع الموريتاني أحمد سالم لاعب الهلال الليبي.

وأبرم نادي القناة أربع صفقات بضم محمد توكل لاعب الجونة ومحمد ريعو لاعب الانتاج الحربي ومحمود البدري لاعب الاسماعيلي ومصطفى معوض لاعب بتروجت .

وتعاقد نادي منتخب السويس مع عمرو ثابت لاعب بنها. وضم ونادي كيما أسوان بضم محمد غنيم حارس مرمى العبور فيما تعاقد نادي العبور مع محمد رجب لاعب طامية لمدة موسمين بعد أن لعب له على سبيل الإعارة الموسم الماضي.

فيما ضم نادي بورتو السويس بضم وليد حسن لاعب الانتاج الحربي وأمين علي لاعب النصر، ونادي تليفونات بني سويف تعاقد مع عمرو مجدي لاعب بيراميدز مواليد 2001.

وتعاقد نادي الشمس بضم حسام حسن لاعب الزمالك السابق، والمريخ البورسعيدي ضم حمادة عوض الله لاعب بورفؤاد، ونادي النصر تعاقد مع أشرف أنور لاعب بورتو السويس.

وتعاقد نادي المجد السكندري مع مصطفى شلبي مدافع جمهورية شبين وأبرم نادي الصيد بالمحلة ثلاث صفقات بضم مصطفى شامخ لاعب القزازين ومحمد جمال لاعب الشمس وزكريا محمد لاعب بلقاس سيتي.