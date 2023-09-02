السبت 02 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ميركاتو المظاليم.. دكرنس يضم 9 لاعبين دفعة واحدة وطنطا يخطف نجم أسوان

محمود جريشة مع رئيس
محمود جريشة مع رئيس نادي دكرنس

شهدت الساعات الماضية، رواجا كبيرا في سوق انتقالات اللاعبين لأندية دوري المحترفين ودوري القسم الثاني استعدادا للموسم الجديد الذي ينطلق منتصف شهر سبتمبر الجاري.

وتصدر نادي دكرنس ميركاتو المظاليم خلال الساعات الماضية بتعاقده مع 9 لاعبين هم محمد رضا لاعب الحمام والنيجيري ساليسو مبارك  لاعب حرس الحدود وكاظم صبري وأحمد عصام شيكو لاعبى النصر ومحمد العربي حارس النصر ومحمد حسن شائلي لاعب البنك الأهلي وباسم عبد العزيز لاعب الانتاج الحربي وزياد ياسر لاعب كفر الشيخ ومحمود جريشه لاعب الأوليمبي.

وضم نادي طنطا فارس طارق لاعب الأهلي السابق والحسيني سمير لاعب أسوان الذي كان قد قام بالتوقيع لنادي القناة ثم فسخ تعاقده معه. وتعاقد نادي لافيينا مع الموريتاني أحمد سالم لاعب الهلال الليبي.

وأبرم نادي القناة أربع صفقات بضم محمد توكل لاعب الجونة ومحمد ريعو لاعب الانتاج الحربي ومحمود البدري لاعب الاسماعيلي ومصطفى معوض لاعب بتروجت .

وتعاقد نادي منتخب السويس مع عمرو ثابت لاعب بنها. وضم ونادي كيما أسوان بضم محمد غنيم حارس مرمى العبور فيما تعاقد نادي العبور مع محمد رجب لاعب طامية لمدة موسمين بعد أن لعب له على سبيل الإعارة الموسم الماضي. 

فيما ضم نادي بورتو السويس بضم وليد حسن لاعب الانتاج الحربي وأمين علي لاعب النصر، ونادي تليفونات بني سويف تعاقد مع عمرو مجدي لاعب بيراميدز مواليد 2001.

وتعاقد نادي الشمس بضم حسام حسن لاعب الزمالك السابق، والمريخ البورسعيدي ضم حمادة عوض الله لاعب بورفؤاد، ونادي النصر تعاقد مع أشرف أنور لاعب بورتو السويس.

وتعاقد نادي المجد السكندري مع مصطفى شلبي مدافع جمهورية شبين وأبرم نادي الصيد بالمحلة ثلاث صفقات بضم مصطفى شامخ لاعب القزازين ومحمد جمال لاعب الشمس وزكريا محمد لاعب بلقاس سيتي.

ميركاتو المظاليم نادي دكرنس نادي طنطا نادي القناة منتخب السويس

مواد متعلقة

ميركاتو المظاليم.. السكة الحديد يضم لاعب سموحة والتعدين يتعاقد مع ثلاثي المقاولون

"ميركاتو المظاليم".. السكة الحديد يضم كوهى المقاولون وشبين يتعاقد مع حارس زد وبوشا الكهربا

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. لينك نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2023

براتب 4500 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن 200 فرصة عمل جديدة

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 2-9-2023 بدون مصنعية

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 2-9-2023 فى البنوك المصرية

«المحطات النووية» توضح مراحل تطور الإنشاءات بمشروع الضبعة

دعاء وأذكار الصباح اليوم السبت 2 سبتمبر 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مخلفات تطهير الترع

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «8-5»

أحمد الصغير

لماذا أؤيد الرئيس؟.. المصريون والسيسى وعصا موسى «4»

مؤمن المحمدي

تفسيرات مختلفة أم نصوص مختلفة؟

د.كريمة الحفناوى

تجارب الحركات النسائية فى الخروج من الأزمات

محمد عبدالعزيز

النقراشى.. وأخلاق العلماء

لواء. محسن الفحام

المحافظات الواعدة

محاسن السنوسي

وداعًا أغسطس

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

"بن غفير" يقلص زيارات الأسرى.. وحركة فتح تكشف لـ"الدستور" تداعيات القرار

مقتل جندى إسرائيلى فى عملية دهس قرب رام الله

إصابة جنديين إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة فى الضفة