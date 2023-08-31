ميركاتو المظاليم.. السكة الحديد يضم لاعب سموحة والتعدين يتعاقد مع ثلاثي المقاولون

مع بدء العد التنازلي لانطلاق مسابقتي دوري المحترفين والقسم الثاني، اشتعل ميركاتو المظاليم حيث تعاقد بترول أسيوط مع أحمد بدوي حارس النصر.

وأبرم السكة الحديد صفقتين بالتعاقد مع أحمد فوزي لاعب القناة ومحمد نادي لاعب سموحة السكندري.

وتعاقد النصر للتعدين مع محمد شريف حارس بتروجت وثلاثى المقاولون وهم أحمد مجدي و احمد صبحي و محمود تايسون.

محمود تايسون مع مدرب التعدين

وأبرم دكرنس 8 صفقات بالتعاقد مع محمد عرفة ناشئ المنصورة ولاعب أندية الوكرة والمرخية والخور القطري و أيمن الغباشي العائد من دوري جبل طار ق وعلاء شعبان لاعب المنصورة وأحمد هاني لاعب طلائع الجيش مواليد 2001 وحسام جلال مهاجم النصر ومحمود عبد الله حارس الأوليمبي وأحمد حسني من بورتو السويس وأحمد عبد الفضيل من المصر ي بالسلوم .

العبور يتعاقد مع لاعب الأهلي

وفي دوري القسم الثاني تعاقد المنيا مع إسلام نبيل لاعب دكرنس ..وقام كيما أسوان بضم فتحي عثمان مهاجم المنيا وتعاقد دمنهور مع مصطفى فرماوي لاعب هلال مطروح.

وتعاقد نادي العبور مع محمود خميس لاعب الجونة و عمر رزق لاعب الأهلي ..وأبرم نادي النصر صفقتين بضم أحمد نعمين حارس مرمى بتروجت ومحمود جمعة لاعب بورتو السويس.

وتعاقد الشمس مع حازم شعيب لاعب الشرقية و محمد السيد الشهير بـ"اللمبي" مهاجم إف سي زد.

كما تعاقد طلائع الاسطول مع مؤمن فكري لاعب نبروه وقام مصر للتأمين بضم عماد حمدي حارس مرمى إيسترن كومباني.

وأبرم نادي الإسكندرية للبترول خمي صفقات بضم سعيد حكيم لاعب دمنهور ومحمد خالد لاعب أبوقير للأسمدة ومهدي صبحي لاعب حرس الحدود وإسلام عبد الغني لاعب فاركو وعبد الله سرور لاعب دكرنس .

وتعاقد بني مزار مع عبد الرحمن أحمد دودي لاعب شبان قنا ..وقام ملوي بضم محمد أحمد سنة لاعب أبو تيج و علاء عاطف لاعب أسوان وتعاقد سبورتنج مع أحمد البحيري حارس مرمى انبي لمدة موسم واحد علي سبيل الإعارة فيما قام جنوب سيناء بضم ماجد محمد لاعب القناة.