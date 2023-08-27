الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"ميركاتو المظاليم".. السكة الحديد يضم كوهى المقاولون وشبين يتعاقد مع حارس زد وبوشا الكهربا

أحمد الكوهي مع مسئولى
أحمد الكوهي مع مسئولى السكة الحديد

مازال ميركاتو المظاليم مشتعل صفقات أندية دوري المحترفين ودوري القسم الثاني تتوالي قبل بداية منافسات الموسم الجديد يوم 17 سبتمبر المقبل، حيث تعاقد نادي غزل المحلة مع أحمد محارب "شيكو" لاعب كفر الشيخ.. وتعاقد أسوان مع مهند أحمد علي لاعب شبان قنا.

وأبرم نادي راية صفقتين بالتعاقد مع إسلام طارق حارس الجونة الذي كان معارًا الموسم الماضي لفريق إف سي زد وأسامة إمبابي لاعب القناة.. وتعاقد لافيينا مع يوسف محسن لاعب بيراميدز وسيراميكا كليوباترا السابق ومحمد حمدي لاعب النجوم.

وأبرم الجمهورية شبين صفقتين بالتعاقد مع مصطفى محمود حارس إف سي زد ومحمد أبوالمجد "بوشا" لاعب كهرباء الإسماعيلية.. وقام السكة الحديد بضم أحمد الكوهي لاعب المقاولون على سبيل الإعارة.

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ميركاتو المظاليم ..القناة يضم نجم الترسانة وأبوقير للأسمدة يتعاقد مع مدافع الجونة

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ميركاتو المظاليم.. السكة الحديد يضم لاعب المصرى وخمس صفقات دفعة واحدة للعبور

وفي دوري القسم الثاني تعاقد نادي المنصورة مع أحمد الروسي لاعب بلقاس سيتي ومحمود مشعود مدافع الاتصالات.

وقام نبروه بضم أحمد صالح لاعب فاقوس.

وتعاقد نادي الصيد بالمحلة مع نادر فؤاد لاعب طنطا.

وقام نادي الأوليمبي بضم لاعبين على سبيل الإعارة، وهما عماد محمد لاعب الاتصالات، ويحيى ياسر لاعب سموحة. 

وأبرم بورفؤاد ثلاث صفقات بالتعاقد مع محمد جبر لاعب مستقبل وطن وكريم هاني لاعب بروكسي ومحمود عادل لاعب بايونيرز.. وأبرم شباب القزازين أربع صفقات بضم علاء عبدالعزيز لاعب بلدية المحلة وعمرو مجدى حارس مرمى المريخ، وعمار القزاز لاعب رأس البر، ومحمد يوسف لاعب أسمنت أسيوط.

وتعاقد نادي ديروط يتعاقد مع أحمد جلال لاعب سيراميكا كليوباترا مواليد 2003.. وقام الشمس بضم أحمد حمدي لاعب العبور.. وتعاقد نادي المجد السكندري مع سامح العزب لاعب بروكسي ومحمد كامل من الألومنيوم وأحمد فرويلة لاعب كهرباء الإسماعيلية.. وقام النصر بضم محمد بديع لاعب منتخب السويس وحسونة لاعب المقاولون.

دوري المحترفين نادي الجمهورية سبين نادي الأوليمبي السكة الحديد اسلام طارق

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ميركاتو المظاليم ..القناة يضم نجم الترسانة وأبوقير للأسمدة يتعاقد مع مدافع الجونة

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